Ездит в метро и не комплексует из-за «большого живота». Актрисе Кейт Уинслет исполнилось 45 лет

Источник материала: Tut.by

5 октября Кейт Уинслет исполнилось 45 лет. Эта актриса стала мировой звездой после съемок в «Титанике», фильме, ставшем классикой кинематографа. Сейчас Кейт трехкратная обладательница премий BAFTA, а также «Золотой глобус», «Грэмми», «Сезар» и «Оскар», а еще личной звезды на Аллее славы Голливуда.

Кейт родилась в семье актеров Роджера Уинслета и Салли Бриджес. Две их другие дочери Бет и Анна тоже стали актрисами, хотя и куда менее удачливыми, чем Кейт. Родители Кейт разделяли взгляды хиппи-сообщества, дети и взрослые были очень дружны, бесконечно доверяли друг другу и дорожили общением между собой. Несмотря на бедность, они объездили всю Францию, ночуя в палатке, не пропускали ни одного музыкального фестиваля.



Фото: uznavanie.ru



Кейт с родителми, сестрами и братом

Рано почувствовав интерес к сцене, Кейт в 11 лет начала изучать основы актёрского мастерства в школе Redroofs Theatre School и проучилась там до 1992 года. Впервые Кейт появилась перед камерой в двенадцатилетнем возрасте, снявшись в рекламном ролике хлопьев для завтрака Sugar Puffs. В 1990 году она дебютировала на телевидении, получив эпизодическую роль в фильме Shrinks, и на протяжении трёх лет снималась в телесериалах.

Первая серьёзная работа, которая стала дебютом актрисы в кино, досталась Кейт в 1994 году. Режиссёр Питер Джексон выбрал её из 175 претенденток на роль Джульет Халм в своем новом триллере «Небесные создания». В итоге фильм собрал ряд престижных наград, и Уинслет получила премию Общества кинокритиков Лондона как лучшая актриса.



Кейт в фильме "Небесные создания", film.ru

В 1995 году Уинслет снялась в драме Энга Ли «Разум и чувства» по мотивам романа Джейн Остин. Картина получила больше двух десятков кинонаград, три из них получила Кейт, в том числе премию BAFTA и номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.



Фото: kinoafisha.ru

В 1997 году Кейт сыграла в фильме-катастрофе «Титаник» и в одночасье стала мировой звездой. Статус звезды позволил ей самой выбирать фильмы и роли.



Фото: kulturologia.ru

Среди наиболее известных кинокартин с участием актрисы «Айрис», «Вечное сияние чистого разума», «Волшебная страна», «Как малые дети», «Дорога перемен». За роли в фильмах «Айрис», «Вечное сияние чистого разума», «Как малые дети» актриса была номинирована на «Оскар», но долгожданную награду ей принес фильм «Чтец».



Фото: kinokadr.ru

В 2014 году Кейт Уинслет стала обладательницей собственной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Осенью этого года должен был выйти фильм «Аммонит» режиссера Френсиса Ли с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан в главных ролях. Состоится ли запланированная премьера — пока не известно.

Сюжет картины разворачивается в викторианской Англии 1840-х годов. Две женщины знакомятся, влюбляются друг в друга и между ними завязываются романтические отношения. В недавнем интервью для журнала The Hollywood Reporter актриса рассказала о том, как снималась самая откровенная сцена этого фильма. «Мы с Сиршей сами поставили эту сцену. Конечно, это не так просто, как взять и съесть сэндвич. Френсис очень сильно нервничал во время съемки этого эпизода. Но мы с Сиршей чувствовали себя в безопасности. Я испытывала гордость, снимаясь в этой сцене. При этом я абсолютно не стеснялась».

С 2012 года Кейт замужем за Недом Рокнроллом (настоящее имя — Эйбел Сит), племянником миллиардера Ричарда Брэнсона. До этого брака Кейт два раза была замужем — за режиссером Джимом Триплтоном и режиссером Сэмом Мендесом. У актрисы трое детей — Миа, Джо и Беар.



Фото: popcornnews.ru

Кейт известна, как сторонница РЕТА — организации, ведущей борьбу за милосердное обращение с животными. Уинслет не раз выступала за бойкот ресторанов, в меню которых предлагается фуа-гра.

Кроме этого, актриса совершенно не высокомерна. В одном из интервью она рассказала такой случай: «Однажды я ехала в метро перед Рождеством, и одна из девушек повернулась и спросила: „Вы Кейт Уинслет?“. Я ответила: „Да, это действительно я“. И она спросила: „И вы ездите на метро?“. И я ответила: „Да“. И тогда она удивилась: „Неужели у вас нет большой машины, которая бы возила вас везде?“. А я говорю: „Нет“. И она была совершенно ошеломлена тем, что я не разъезжаю повсюду на огромном автомобиле. Это было очень смешно».

Кроме этого, она много поддерживает женщин в принятии себя. «У меня был большой живот и грудь сильно изменилась после двоих детей. Я не говорила себе, глядя в зеркало, что прекрасна. Я вообще не верю в идеал. Я говорила: „Вот какая я сейчас, посмотрите на неидеальную меня“», — сказала актриса в одном из интервью.

Что ж, нам как раз кажется, что Кейт — такая, какая она есть сейчас, как раз почти идеальна. Будем считать это тостом в честь ее 45-летия.