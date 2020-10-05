«Не сочетать валериану и антидепрессанты». Тонкости приема седативных растительных препаратов

Источник материала: Tut.by

Как правильно применять безрецептурные лекарства успокоительного действия? Какая форма наиболее эффективна: таблетки, спиртовые настойки или травяные сборы? Можно ли их принимать вместе с другими лекарственными препаратами? Через какой период времени становится понятно, работает успокоительное средство или его пора менять? Могут ли седативные лекарства свободного доступа вызывать привыкание? Портал « Здоровые люди » (24health.by) поговорил с врачом-клиническим фармакологом Больницы скорой медицинской помощи Минска Олегом Кенденковым.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отличаются ли по эффекту разные формы седативных препаратов?

Седативные лекарственные средства выпускаются в разных формах: таблетки, капсулы, настойки или сухое вещество для самостоятельного приготовления настоя или отвара. Действительно, бытует мнение, что одна форма эффективнее другой, причем у каждого на это своя точка зрения.

Фактически же, если сравнивать различные формы именно растительных седативных препаратов, то эффективность у них вероятнее всего будет одинаковая. Почему не говорим наверняка? Потому что очень трудно оценить фармакокинетику лекарств на растительной основе (то, как лекарство всасывается, сколько его поступает в кровоток, как долго оно находится в крови и т.д.), ведь действующими веществами растений с седативным эффектом являются множество соединений. Более того, фармакокинетику этих лекарств никто, по сути, не изучал. На заре становления фармакологии не было возможности, теперь по ряду причин — нет необходимости. Сегодня в аптеках есть более эффективные синтетические седативные препараты с изученным механизмом действия. Тем не менее выводить из оборота растительные совсем не обязательно, так как в большинстве случаев, чтобы вернуть себе покой и сон, не нужны сильнодействующие препараты.

Чем выше эффективность лекарственного средства, тем больше вреда оно может нанести, если использовать его не по показаниям. Самостоятельно, не имея медицинского образования, четко определить показания бывает не всегда просто. Растительные успокаивающее препараты продаются без рецепта, т.к. подходят практически всем и не имеют строгих указаний, когда, кому и зачем их применять.

Если эффект растительных седативных препаратов одинаковый, в чем тогда преимущество одной лекарственной формы перед другой?

Обилие различных форм препаратов в фармакологии связано с удобством использования, путями введения и самое главное — скоростью наступления эффекта. В целом жидкие формы (например, настойки, отвары, настои) всасываются значительно быстрее, чем твердые (таблетки, капсулы, пилюли). Но, учитывая, что доступные в аптеке растительные седативные препараты обладают накопительным эффектом, скорость всасывания в данном случае не имеет никакого значения, и выбор между настойкой, таблеткой или капсулой зависит исключительно от личных предпочтений и удобства приема. Единственное, что стоит отметить, жидкие формы можно более тонко дозировать. Скажем, нужно 65 мг действующего вещества. Твердая форма (таблетка, капсула) имеет стандартную дозировку — например, 50 или 100 мг действующего вещества и отмерить 65 мг крайне затруднительно. Зато с жидкими формами можно отмерять необходимую дозу и по количеству капель, и по объему. В случае с чисто растительными седативными препаратами это не имеет особого значения, но если препарат комбинированный и содержит в составе, например, фенобарбитал, то дозу можно подобрать индивидуально.

Не стоит забывать, что в настойках содержится этиловый спирт, который сам по себе в небольших дозах оказывает седативный эффект, способен в некоторой мере усиливать тормозящее действие успокаивающих препаратов. Если же в большинстве инструкций к таблетированным или капсульным формам растительных успокаивающих препаратов прописано, что они не рекомендованы для приема беременным в связи с отсутствием достаточных данных, то настойки им конкретно противопоказаны. Так же прием настоек из-за этилового спирта в составе противопоказан при вождении автомобиля и при работе, требующей повышенной концентрации внимания и быстроты реакций. Также спиртсодержащие лекарства на вкус довольно неприятны, что подходит далеко не всем.

Что касается настоев и отваров, лучше воздержаться от их самостоятельного заваривания, если вы не знакомы с технологией приготовления таких форм или не готовы строго следовать инструкции. В противном случае высоки риски просто испортить лекарственные вещества, которые планируется извлечь из растений или наоборот — извлечь из них только то, что вызовет побочные эффекты.

Какие есть нюансы в приеме седативных растительных препаратов одновременно с другими лекарствами?

Лекарственные растения являются хоть и крайне слабыми, но все же лекарствами. Естественно, между ними и более активными препаратами могут быть межлекарственные взаимодействия. Например, не рекомендуется сочетать прием валерианы и антидепрессантов, так как высок риск головокружений и повышенной сонливости. Нельзя принимать одновременно противосудорожные препараты, оральные контрацептивы, некоторые антибиотики и зверобой. Наверняка ряд лекарственных растений так же нельзя сочетать друг с другом из-за антагонизма (прямо противоположного действия). Именно поэтому оптимально проконсультироваться с врачом перед началом приема лекарственного препарата, даже если он продается в аптеке без рецепта.

Почему эффект наступает лишь спустя некоторое время регулярного приема и можно ли применять седативные растительные препараты превентивно, на опережение?

Считается, что успокаивающий эффект растительных лекарственных средств гармоничен. Он наступает плавно, мягко, не вызывая дисбаланса в медиаторных системах мозга (в отличие от искусственно синтезированных молекул). Из этого следует, что эффект развивается постепенно. Чем дольше вы принимаете препарат, тем более выражен эффект. В случаях длительного стресса нервная система во время приема «седатиков» перестраивается и учится реагировать на перегрузки адекватно ситуации, вырабатываются правильные паттерны реакции без чрезмерных эмоциональных вспышек. Эти паттерны пригодятся и будут использоваться в последующем после отмены препарата, если вы вновь встретитесь со схожей проблемой.

К сожалению или к счастью, среди аптечных растительных успокоительных нет препаратов с моментальным эффектом. Стресс по сути является компенсаторной реакцией организма, которая помогает нам приспосабливаться к неблагоприятным условиям внешней среды. Однако жить в постоянном стрессе плохо, ведь внутренние резервы рано или поздно истощаются, и может случиться катастрофа. Поэтому лучший вариант — плавно успокаивать нервную систему, так как мозг всегда ищет решение проблемы, которое потребует наименьшей затраты энергии, а быстрое и простое оно не всегда оказывается правильным. Тот случай, когда на экзамене перенервничал и, зная предмет на отлично, дал неверный ответ на вопрос. Или на замечание коллеги по ответственному отчету нахамил вместо того, чтобы спокойно обосновать позицию.

Поэтому я бы рекомендовал начинать принимать растительные успокоительные препараты минимум за 1 — 1,5 недели до предстоящего ответственного события. За это время действующее вещество лекарства успеет накопиться и седативный эффект проявится.

И все-таки, как долго нужно ждать, чтобы «полегчало», если принимать лекарство не профилактически? Неделю? Месяц? Вообще, сколько можно пить успокоительные растительные препараты?

Как правило, если в течении двух недель от начала приема лекарств вы не чувствуете эффекта, то его уже и не будет. И нужно либо менять препарат, либо обращаться к врачу за помощью. Жестких ограничений по длительности приема растительных успокаивающих препаратов нет. Если вы чувствуете, что они вам помогают, то принимать их можно месяцами. Но это не касается спиртсодержащих препаратов. Для них я бы рекомендовал ограничить длительность регулярного приема до 1 месяца максимум.

Может ли возникнуть привыкание к седативным растительным препаратам?

Привыкания к растительным седативным препаратам в привычном смысле не возникает. То есть после прекращения курса нет синдрома отмены. Но через два-три месяца регулярного приема просто может выработаться привычка, что нужно выполнять какой-то ритуал в определенное время, например, отмерять количество капель, выпить капсулу после еды и т.д. Это не страшно, но на какой-то период времени после прекращения приема лекарств этого ритуала может не хватать, особенно людям с повышенной эмоциональностью. Определенную настороженность должен вызывать длительный прием спиртсодержащих лекарственных средств, потому что регулярный прием этанола в отличии от растительных компонентов может вызвать реальную зависимость. Ведь роль здесь играет не столько доза, сколько сам факт регулярности употребления.