Похоже, новые iPhone 12 станут самыми мощными в мире смартфонами

Источник материала: Tut.by

Вскоре Apple представит новые смартфоны — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Почти наверняка гаджеты получает процессор A14 Bionic. Этот чип недавно проверили в бенчмарке производительности — он существенно превосходит по показателям практически всех конкурентов. Об этом пишет WCCF Tech .





Процессор Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс) представили вместе с iPad Air (4-го поколения) несколько недель назад — планшет базируется на этом чипе. Тогда компания ограничилась лишь общими фразами касательно его производительности.

Но недавно A14 проверили в бенчмарке Geekbench 5 — тестовое устройство с ним набрало 1583 и 4198 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Это делает A14 самым производительным решением среди всех конкурентов, включая топовый Qualcomm Snapdragon 865+, на базе которого сейчас строятся многие топовые смартфоны на ОС Android.

Сейчас A14 Bionic протестировали в Geekbench 5 на графическую производительность. В тесте Metal новинка Apple набрала 12 571 балл — практически вдвое больше по сравнению с A13 Bionic, который устанавливается в iPhone 11. Более того: A14 Bionic примерно на 8% превосходит по мощности процессор Apple A12Z, применяющийся в планшетах iPad Pro (2020).

Издание iXBT резюмирует: A14 Bionic будет очень производительным решением и относительно, и в абсолютном выражении.

Напомним: скорее всего, презентация новых iPhone состоится 13 октября. Компания покажет как минимум четыре смартфона с диагоналями OLED-экранов в 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма. Смартфоны обзаведутся 5G-модемами, а также сдвоенными и строенными основными камерами. В iPhone 12 mini и iPhone 12 минимальный объем хранилища составит 64 ГБ, в iPhone 12 Pro — 128 ГБ. Возможно, iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма также обзаведется режимом Pro Motion — то есть экран сможет работать на частоте в 120 Гц.

Также вероятно, что из коробок с гаджетами пропадут проводные наушники и адаптеры питания. Останется только провод USB-C/Lightning. Известны и ориентировочные цены смартфонов в США. Так, стартовая конфигурация iPhone 12 mini будет продаваться за 699 долларов, iPhone 12 — за 749 долларов, iPhone 12 Pro — за 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — за 1099 долларов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: