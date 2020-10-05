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В Белорусской федерации шахмат объяснили отказ от проведения Всемирной шахматной олимпиады
Источник материала: Tut.by
Беларусь сама отказалась от проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году,
«Такое решение действительно принято правительством Беларуси, и ведутся переговоры с ФИДЕ по этому вопросу по урегулированию. Документы еще не подписаны — самое главное мероприятие, генеральная ассамблея ФИДЕ, состоится в декабре.
На этом заседании будет принято окончательное решение по данному вопросу, потому что это беспрецедентный случай. Это впервые в истории, когда страна отказывается от проведения такого значимого мероприятия», — рассказала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.
По ее словам, причиной такого решения белорусских властей стали сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране и в мире в целом.
За отказ страны принять турнир предусмотрены штрафные санкции, которые белорусские переговорщики рассчитывают минимизировать, не доводя дело до суда. Сорокина рассказала, что как вице-президент ФИДЕ и как председатель Белорусской федерации шахмат также участвует в этих переговорах.
«Это конфиденциальная информация, и я не могу разглашать суммы, но в принципе это могут быть суммы и с шестью нулями, что для страны в данной ситуации будет болезненно. Мы постараемся через переговоры минимизировать финансовые и репутационные потери», — сказала глава Белорусской федерации шахмат.
Проведение в стране Всемирной шахматной олимпиады является большим имиджевым мероприятием, на которое приезжают представители около 190 стран, и выиграть данную заявку было очень сложно, напоминает Сорокина.
Отметим, что олимпиада должна состояться не сейчас, а в 2022 году. Кроме того, Беларусь по-прежнему настаивает на проведении в стране ЧМ по хоккею в 2021 году — с Латвией или без нее.
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«Сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране и в мире в целом».
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