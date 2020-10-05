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В Белорусской федерации шахмат объяснили отказ от проведения Всемирной шахматной олимпиады

05.10.2020 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь сама отказалась от проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщает Sputnik.

«Такое решение действительно принято правительством Беларуси, и ведутся переговоры с ФИДЕ по этому вопросу по урегулированию. Документы еще не подписаны — самое главное мероприятие, генеральная ассамблея ФИДЕ, состоится в декабре.

На этом заседании будет принято окончательное решение по данному вопросу, потому что это беспрецедентный случай. Это впервые в истории, когда страна отказывается от проведения такого значимого мероприятия», — рассказала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

По ее словам, причиной такого решения белорусских властей стали сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране и в мире в целом.


Анастасия Сорокина

За отказ страны принять турнир предусмотрены штрафные санкции, которые белорусские переговорщики рассчитывают минимизировать, не доводя дело до суда. Сорокина рассказала, что как вице-президент ФИДЕ и как председатель Белорусской федерации шахмат также участвует в этих переговорах.

«Это конфиденциальная информация, и я не могу разглашать суммы, но в принципе это могут быть суммы и с шестью нулями, что для страны в данной ситуации будет болезненно. Мы постараемся через переговоры минимизировать финансовые и репутационные потери», — сказала глава Белорусской федерации шахмат.

Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси, было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми в 2018 году, однако 4 октября стало известно, что принимающая сторона нарушила финансовые обязательства.

«Это связано с тем, что Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку», — сообщил ранее Chess.com.

Проведение в стране Всемирной шахматной олимпиады является большим имиджевым мероприятием, на которое приезжают представители около 190 стран, и выиграть данную заявку было очень сложно, напоминает Сорокина.

Отметим, что олимпиада должна состояться не сейчас, а в 2022 году. Кроме того, Беларусь по-прежнему настаивает на проведении в стране ЧМ по хоккею в 2021 году — с Латвией или без нее.

 
 
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