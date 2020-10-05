ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для тех, кому скандинавский стиль кажется скучным. Подборка очень ярких квартир в регионах

05.10.2020 14:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последнее время многие оформляют квартиры в скандинавском стиле: стены и потолки красят в белый, мебель подбирают лаконичных форм и природных оттенков, декор используют «по делу». Но есть и любители более нестандартных решений. Сделали для вас подборку квартир, которые можно купить в регионах, с очень ярким и смелым дизайном. В каждой из них прослеживается своя идея: владельцы не побоялись отступить от шаблонов и сделали ставку на индивидуальность.

Многоцветные потолки

Трехкомнатная квартира в Витебске на проспекте Строителей оценивается в 70 тысяч долларов. Общая площадь — 89 кв. м. Расположена в доме 2008 года постройки. Очевидные плюсы квартиры — два санузла и потолки 2,73 м.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изюминкой квартиры владельцы сделали потолки. Во всех комнатах они разные: везде отличаются не только цветом, но и формой.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Также здесь «поиграли» с фактурами и формами стен: часть из них декорировали кирпичом, некоторые — нишами и двухуровневой отделкой.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Арка с 14 углами

Трехкомнатная квартира в Бресте на проспекте Машерова выставлена за 44 тысячи долларов. Общая площадь — 58,7 кв. м. Квартира расположена в кирпичном доме 1962 года постройки.


Фото: realt.by

Из необычного здесь — арка. Мы насчитали в ней 14 углов и 15 сторон. Эффект от этой сложной в изготовлении конструкции усилили цветами: оформили ее в три оттенка.


Фото: realt.by

Яркие цветовые решения прослеживаются и в других помещениях. Например, контрастными сделали стены, скинали и потолок кухни.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Цветочная» квартира

За эту пятикомнатную квартиру в Гомеле по Речицкому проспекту просят 63 500 долларов. Общая площадь — 98 кв. м. Расположена в панельном доме 1992 года постройки. Из плюсов планировки — наличие отдельной комнаты для хозяйственных нужд (мастерская или постирочная) и трех балконов.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Вероятно, владельцы квартиры очень любят цветы. Они здесь повсюду и в разном виде: есть букеты комнатных и искусственных цветов, есть цветы на обоях, шторах, ковре, картинах, покрывале, экране под ванну и на унитазе.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира отличается ярким сочетанием цветов, множеством предметов декора и «уютизаторов» типа торшера, скатерок и вазочек, которые делают пространство более живым и с душой.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Несмотря на довольно темный цвет стен и обилие предметов декора, квартира смотрится светлой и просторной.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш топ квартир с необычным и смелым дизайном, которые продаются в регионах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали трое вирусологов из США и Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика