Для тех, кому скандинавский стиль кажется скучным. Подборка очень ярких квартир в регионах

Источник материала: Tut.by

В последнее время многие оформляют квартиры в скандинавском стиле: стены и потолки красят в белый, мебель подбирают лаконичных форм и природных оттенков, декор используют «по делу». Но есть и любители более нестандартных решений. Сделали для вас подборку квартир, которые можно купить в регионах, с очень ярким и смелым дизайном. В каждой из них прослеживается своя идея: владельцы не побоялись отступить от шаблонов и сделали ставку на индивидуальность.

Многоцветные потолки

Трехкомнатная квартира в Витебске на проспекте Строителей оценивается в 70 тысяч долларов. Общая площадь — 89 кв. м. Расположена в доме 2008 года постройки. Очевидные плюсы квартиры — два санузла и потолки 2,73 м.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Изюминкой квартиры владельцы сделали потолки. Во всех комнатах они разные: везде отличаются не только цветом, но и формой.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Также здесь «поиграли» с фактурами и формами стен: часть из них декорировали кирпичом, некоторые — нишами и двухуровневой отделкой.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Арка с 14 углами

Трехкомнатная квартира в Бресте на проспекте Машерова выставлена за 44 тысячи долларов. Общая площадь — 58,7 кв. м. Квартира расположена в кирпичном доме 1962 года постройки.



Фото: realt.by

Из необычного здесь — арка. Мы насчитали в ней 14 углов и 15 сторон. Эффект от этой сложной в изготовлении конструкции усилили цветами: оформили ее в три оттенка.



Фото: realt.by

Яркие цветовые решения прослеживаются и в других помещениях. Например, контрастными сделали стены, скинали и потолок кухни.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Цветочная» квартира

За эту пятикомнатную квартиру в Гомеле по Речицкому проспекту просят 63 500 долларов. Общая площадь — 98 кв. м. Расположена в панельном доме 1992 года постройки. Из плюсов планировки — наличие отдельной комнаты для хозяйственных нужд (мастерская или постирочная) и трех балконов.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Вероятно, владельцы квартиры очень любят цветы. Они здесь повсюду и в разном виде: есть букеты комнатных и искусственных цветов, есть цветы на обоях, шторах, ковре, картинах, покрывале, экране под ванну и на унитазе.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира отличается ярким сочетанием цветов, множеством предметов декора и «уютизаторов» типа торшера, скатерок и вазочек, которые делают пространство более живым и с душой.



Фото: realt.by

Фото: realt.by

Несмотря на довольно темный цвет стен и обилие предметов декора, квартира смотрится светлой и просторной.



Фото: realt.by

Фото: realt.by