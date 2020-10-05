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Для тех, кому скандинавский стиль кажется скучным. Подборка очень ярких квартир в регионах
Источник материала: Tut.by
В последнее время многие оформляют квартиры в скандинавском стиле: стены и потолки красят в белый, мебель подбирают лаконичных форм и природных оттенков, декор используют «по делу». Но есть и любители более нестандартных решений. Сделали для вас подборку квартир, которые можно купить в регионах, с очень ярким и смелым дизайном. В каждой из них прослеживается своя идея: владельцы не побоялись отступить от шаблонов и сделали ставку на индивидуальность.
Многоцветные потолки
Трехкомнатная квартира в Витебске на проспекте Строителей оценивается в 70 тысяч долларов. Общая площадь — 89 кв. м. Расположена в доме 2008 года постройки. Очевидные плюсы квартиры — два санузла и потолки 2,73 м.
Изюминкой квартиры владельцы сделали потолки. Во всех комнатах они разные: везде отличаются не только цветом, но и формой.
Также здесь «поиграли» с фактурами и формами стен: часть из них декорировали кирпичом, некоторые — нишами и двухуровневой отделкой.
Арка с 14 углами
Трехкомнатная квартира в Бресте на проспекте Машерова выставлена за 44 тысячи долларов. Общая площадь — 58,7 кв. м. Квартира расположена в кирпичном доме 1962 года постройки.
Из необычного здесь — арка. Мы насчитали в ней 14 углов и 15 сторон. Эффект от этой сложной в изготовлении конструкции усилили цветами: оформили ее в три оттенка.
Яркие цветовые решения прослеживаются и в других помещениях. Например, контрастными сделали стены, скинали и потолок кухни.
«Цветочная» квартира
За эту пятикомнатную квартиру в Гомеле по Речицкому проспекту просят 63 500 долларов. Общая площадь — 98 кв. м. Расположена в панельном доме 1992 года постройки. Из плюсов планировки — наличие отдельной комнаты для хозяйственных нужд (мастерская или постирочная) и трех балконов.
Вероятно, владельцы квартиры очень любят цветы. Они здесь повсюду и в разном виде: есть букеты комнатных и искусственных цветов, есть цветы на обоях, шторах, ковре, картинах, покрывале, экране под ванну и на унитазе.
Квартира отличается ярким сочетанием цветов, множеством предметов декора и «уютизаторов» типа торшера, скатерок и вазочек, которые делают пространство более живым и с душой.
Несмотря на довольно темный цвет стен и обилие предметов декора, квартира смотрится светлой и просторной.
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Наш топ квартир с необычным и смелым дизайном, которые продаются в регионах.
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