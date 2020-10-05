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Мы – то, что мы едим. Как продукты влияют на вашу внешность?

05.10.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Только представьте, вы проснулись рано утром и обнаружили очередной злосчастный прыщ или мешки под глазами, будто провели всю ночь без сна и отдыха. Скорее всего, вы спишете это на очередную особенность организма, сидячий образ жизни, гены бабушки Зои или просто возраст. Возможно, это так, а возможно, вы перестали следить за своим питанием и, чтобы выглядеть свежо и молодо, достаточно просто вывести из меню определенные виды продуктов.

Какие продукты влияют на ваш внешний вид, причем не всегда с позитивной стороны – читайте в справке Sputnik.

Молочные продукты
© CC0 / Pixabay
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Отечность век, мешки под глазами и темные круги "панды" – явные звоночки о том, что пора сделать перерыв с лактозой и отказаться от глазированных сырков, творожков, молока и сметаны. Кстати, мелкие белые прыщики также могут возникать из-за переизбытка молочных продуктов в рационе.

Алкоголь

От пары бокалов красного вина на ужин в некоторых случаях вы можете заметить покраснения на лице: в районе бровей, носа, щек и носогубных складок. Прибавьте к этому сухость кожи и отечность век. Помните, что алкоголь серьезно обезвоживает организм и мешает ему бороться с воспалительными процессами.

Рафинад

Иногда изможденный вид и серый цвет лица могут проявиться не от бессонницы, а от переизбытка сладостей в рационе. Шоколадки, пирожные и зефирки провоцируют скачки гормона стресса и выводят коллаген из организма, что ведет к истончению кожи, а также появлению гнойничков, сыпи и ранних морщин. 

Глютен

Из-за непереносимости сложного белка – глютена, содержащегося в злаковых продуктах, со временем на лице появятся не только отеки и припухлости, но и пигментация на отдельных участках кожи. В таком случае отечность помогут снять овощи и фрукты, богатые клетчаткой.

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Мешки под глазами, сыпь и красный цвет не всегда нужно списывать на генетику или возраст. Зачастую достаточно лишь посмотреть в свою тарелку и понять, как еда...
 
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