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Кривошеев: на фестивале "Евразия.DOC" отметили очень спорный фильм о Вермахте

05.10.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кривошеев: на фестивале "Евразия.DOC" отметили очень спорный фильм о Вермахте

В Смоленске завершился V Международный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", за 4 дня зрителям и жюри были показаны 28 фильмов-финалистов, состоялась серия дискуссий о проблемах современных документалистики и журналистики, о фейковой информации в СМИ и политике, а также о развитии telegram-каналов как новых медиа, рассказал собеседник.

Центральной темой фестиваля стало 75-летие победы в Великой отечественной войне, к примеру, в числе шести фильмов-победителей попала лента "Рожденный на Невском пятачке" ― фильм из Санкт-Петербурга о молодой и дерзкой команде реконстукторов, которые своими руками создают новые музеи, посвященные событиям ВОВ, отметил Кривошеев.. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В числе главных победителей фильм нашей коллеги, белорусского автора Виктории Косенюк " ICH война", это взгляд престарелых солдат Абвера, Вермахта и других частей и соединений германской нацистской армии, редкий уникальный фильм, очень спорный и дискуссионный взгляд с другой стороны, и тем приятнее, что это  фильм получил главный приз", ― рассказал Кривошеев.

Кроме того, специальным призом посольства РФ в Беларуси глава диппредставительства Дмитрий Мезенцев отметил фильм "Затерянные в Балтике", повествующий о судьбе погибшей в военные годы подлодки.

"Фильм рассказывает о героях, жизнь которых на войне порой измерялась даже не неделями или месяцами, а часами, особенно в Балтике ― в этом самом милитализированном уголке из всех морей и океанов. Очень трогательная лента о том, как команда энтузиастов находит подводную лодку, погибшую во время войны, и устанавливает истинную причину гибели лодки и экипажа", ― рассказал Кривошееев.

Напомним, в 2020 году фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" проводился уже в пятый раз, всего на конкурс были поданы 152 фильма из 18 стран, в шорт-лист претендентов на главные награды вошли 28 из них. Специальный приз от информационного агентства  радио Sputnik отправился в Северную Осетию за фильм "Быть добру".

 
 
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