В Минобороны Беларуси опровергли фейк об отправке летчиков в Азербайджан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Информацию о военных летчиках и самолетах, отправленных в Баку в минувшую субботу, в оборонном ведомстве Беларуси не подтвердили, рассказала Sputnik официальный представитель минобороны страны Наталья Гаврусик.

"Мы опровергаем эту информацию", - сказала она.

Поскольку Беларусь состоит в ОДКБ, то решение об отправке военной техники в какую-нибудь страну принималось бы коллегиально с другими государствами-членами организации.

По недостоверной информации, появившейся накануне в сети, в минувшую субботу в Баку якобы должны были прилететь военные летчики из Беларуси, чтобы принять участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона также будто бы обратилась за помощью и к Украине, однако украинцы отказались, заявив, что не будут участвовать в военных действиях на Южном Кавказе никоим образом.

Напомним, эскалация обстановки в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября, Армения и Азербайджан выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации.

Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без условий.

По данным Минобороны Армении, начиная с 27 сентября, были уничтожены 14 самолетов азербайджанской армии.

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