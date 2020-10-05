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В районе Комаровки на тротуаре замечен автомобиль, которого там быть не должно. Да и водитель вряд ли так задумывал

05.10.2020 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске недалеко от Комаровского рынка наш читатель Сергей заметил на тротуаре стоящий автомобиль. Это не просто парковка на тротуаре — дело явно серьезнее: машина повреждена, рядом осыпавшаяся плитка.

ДТП (а мы полагаем, что речь именно о дорожно-транспортном происшествии, так как повреждения налицо и транспортное средство в момент их нанесения и получения, очевидно, находилось в движении) случилось на улице Веры Хоружей, в районе дома №10, корпус 1.

— Похоже, что не справился с управлением, — предположил в разговоре с корреспондентом Onliner Сергей.

В районе Комаровки на тротуаре замечен автомобиль, которого там быть не должно. Да и водитель вряд ли так задумывал

Кроме автомобиля, повреждена конструкция на тротуаре, что-то вроде клумбы. Ни скорой помощи, ни других автомобилей экстренных служб на месте замечено не было. Не видно и других возможных участников ДТП.

— Лишь бы «Табакерка» не пострадала, — шутит наш читатель.

В районе Комаровки на тротуаре замечен автомобиль, которого там быть не должно. Да и водитель вряд ли так задумывал

В районе Комаровки на тротуаре замечен автомобиль, которого там быть не должно. Да и водитель вряд ли так задумывал

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске недалеко от Комаровского рынка наш читатель Сергей заметил на тротуаре стоящий автомобиль. Это не просто парковка на тротуаре — дело явно...
 
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