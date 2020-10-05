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«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно

05.10.2020 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Instagram собираются все сливки общества. Ну или так принято считать. Аудитория большая, нужно выглядеть соответствующе. Особенно если ты лидер мнений, на тебя смотрят, на тебя равняются. Иногда реальность можно немного приукрасить, однако некоторые пользователи переходят черту, отдаляясь от своего естественного образа полностью.

В обновленной подборке Boredpanda можно найти прекрасные образцы злоупотребления фильтрами и «другими „фотошопами“». Встречаются и обычные фейлы от неудавшихся дизайнеров и художников.

«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Некоторые фото можно использовать как проверку внимательности. Все здесь хорошо, но затем понимаешь: это какой-то Татуин с двумя солнцами
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Скриншот с Amazon. Пользователи удивляются: неужели в компании не смогли найти беременную фотомодель?
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Под ее фото часто пишут: «Я хотела бы такую же кожу, как у нее». Судя по фото из реальности, это мечту реализовать не очень сложно
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Будь ярче!
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
«Инста» против видеострима
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Бренд Steve Madden опубликовал в Twitter оригинальное фото, в Instagram — «улучшенное». Хотя это еще не все вопросы
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Ну почти. Мышцы такие классные, что цепочка растворилась
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Немного «фотошопа» много не бывает
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Неудобно получилось...
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Пресс-фото против реальности. Вокруг этой женщины, которая хотела стать политиком высокого ранга, разгорелся скандал. И не из-за фото
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Улыбка, пиво в баре аэропорта и отличные «котлы». Что еще иллюстрирует по-настоящему успешного мужчину?
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Я тоже так в шахматы играю. «Шах и мат в один ход» называется
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Везде свои стандарты красоты
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Немного ретуши...
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Сразу и не догадаешься, в чем подвох. Подскажем: найди позвоночник на фото
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Нужно уметь подчеркивать свои достоинства
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Места для внутренних органов не осталось
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Кто-то совершенно неожиданно узнал о способе доказать успешность. Все, что нужно, так это декорации как бы дорогого салона частного самолета
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Женщина на заднем плане что-то подозревает
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Признайтесь: вы тоже иногда используете фильтры
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Ну, ок...
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
И снова на фото почему-то не та девушка, которая в стриме. Магия
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Почти успех. Надо было только не «палить» монитор на заднем плане
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Зачем?!
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Зачем?! Дубль два
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Мы говорили много раз: ракурс решает все
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
Мощь!
«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно
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В Instagram собираются все сливки общества. Ну или так принято считать. Аудитория большая, нужно выглядеть соответствующе. Особенно если ты лидер мнений, на тебя...
 
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