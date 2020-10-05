«Инстаграмеры» увлеклись «фотошопом», и это смешно

Источник материала: Onliner

В Instagram собираются все сливки общества. Ну или так принято считать. Аудитория большая, нужно выглядеть соответствующе. Особенно если ты лидер мнений, на тебя смотрят, на тебя равняются. Иногда реальность можно немного приукрасить, однако некоторые пользователи переходят черту, отдаляясь от своего естественного образа полностью.

В обновленной подборке Boredpanda можно найти прекрасные образцы злоупотребления фильтрами и «другими „фотошопами“». Встречаются и обычные фейлы от неудавшихся дизайнеров и художников.



Некоторые фото можно использовать как проверку внимательности. Все здесь хорошо, но затем понимаешь: это какой-то Татуин с двумя солнцами



Скриншот с Amazon. Пользователи удивляются: неужели в компании не смогли найти беременную фотомодель?



Под ее фото часто пишут: «Я хотела бы такую же кожу, как у нее». Судя по фото из реальности, это мечту реализовать не очень сложно



Будь ярче!



«Инста» против видеострима



Бренд Steve Madden опубликовал в Twitter оригинальное фото, в Instagram — «улучшенное». Хотя это еще не все вопросы



Ну почти. Мышцы такие классные, что цепочка растворилась



Немного «фотошопа» много не бывает



Неудобно получилось...



Пресс-фото против реальности. Вокруг этой женщины, которая хотела стать политиком высокого ранга, разгорелся скандал. И не из-за фото



Улыбка, пиво в баре аэропорта и отличные «котлы». Что еще иллюстрирует по-настоящему успешного мужчину?



Я тоже так в шахматы играю. «Шах и мат в один ход» называется



Везде свои стандарты красоты



Немного ретуши...



Сразу и не догадаешься, в чем подвох. Подскажем: найди позвоночник на фото



Нужно уметь подчеркивать свои достоинства



Места для внутренних органов не осталось



Кто-то совершенно неожиданно узнал о способе доказать успешность. Все, что нужно, так это декорации как бы дорогого салона частного самолета



Женщина на заднем плане что-то подозревает



Признайтесь: вы тоже иногда используете фильтры



Ну, ок...







И снова на фото почему-то не та девушка, которая в стриме. Магия



Почти успех. Надо было только не «палить» монитор на заднем плане



Зачем?!



Зачем?! Дубль два



Мы говорили много раз: ракурс решает все



Мощь!



