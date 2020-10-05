ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это похоже на провокацию». В ЖК «Каскад» начался «пожар», силовики увезли хозяйку квартиры, из которой идет трос для флага

05.10.2020 14:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жилой комплекс «Каскад» снова на «передовице». На этот раз речь не о ставшем уже банальным снятии флагов при помощи вышек МЧС, а о «мистическом совпадении». По словам «каскадовцев», в одном из подъездов дома №4б по улице Скрыганова произошел небольшой пожар, а закончился инцидент тем, что одной из жительниц неизвестные люди чуть не вскрыли дверь, а затем силовики увезли ее в милицию.

— Это все похоже на спланированную операцию, какую-то провокацию, — рассказывает минчанин Дмитрий, живущий в «протестном» ЖК. — Где-то в 12:20 мы узнали, что в доме 4б начался пожар и кто-то вызывал спасателей. Позже выяснилось, что возгорание произошло ровно на той самой лестничной площадке, где находится квартира, из которой идет растяжка для гигантского флага, не дающего покоя всем силовикам и чиновникам.

«Это похоже на провокацию». В ЖК «Каскад» начался «пожар», силовики увезли хозяйку квартиры, из которой идет трос для флага

По этому вызову приехало три пожарные машины, одна скорая и милиция. Несмотря на то что эвакуация дома не проводилась, люди в форме начали ломиться в квартиру с флагом — мол, в доме пожар. Так как хозяйка квартиру не открывала, ей пригрозили, что дверь будет вскрыта насильно: безопасность же должна быть соблюдена. Это не выглядело как пустая угроза, так как в руках у неизвестных был бензорез.

«Это похоже на провокацию». В ЖК «Каскад» начался «пожар», силовики увезли хозяйку квартиры, из которой идет трос для флага
«Это похоже на провокацию». В ЖК «Каскад» начался «пожар», силовики увезли хозяйку квартиры, из которой идет трос для флага
«Это похоже на провокацию». В ЖК «Каскад» начался «пожар», силовики увезли хозяйку квартиры, из которой идет трос для флага

Дмитрий уточняет, что после этого хозяйка квартиры по имени Тася вышла на площадку и спросила, будет ли проводиться эвакуация. Силовики ответили отказом.

— Ей предложили проехать в милицию. Тася согласилась — ее не принуждали, силой не вели. Некоторые жильцы поехали во Фрунзенское РУВД, чтобы проконтролировать ситуацию, но не нашли там машину, на которой увезли нашу соседку, — заключает Дмитрий.

Сейчас номер телефона Таси из «Каскада» не доступен (минчане утверждают, что такая ситуация с самого утра). Onliner обратился за комментарием к пресс-секретарю МВД Беларуси Ольге Чемодановой, как только мы получим его, дополним новость.

В то же время жильцы поделились с Onliner видеозаписью, на которой видно, как сотрудники милиции в форме просят проехать хозяйку в отделение: «В милицию поступил вызов, что в квартире пожар. Вы там проживаете. Я вас прошу проследовать в здание РУВД для дачи объяснений».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой комплекс «Каскад» снова на «передовице». На этот раз речь не о ставшем уже банальным снятии флагов при помощи вышек МЧС, а о «мистическом совпадении». По...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Белорусской федерации шахмат объяснили отказ от проведения Всемирной шахматной олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика