«Это похоже на провокацию». В ЖК «Каскад» начался «пожар», силовики увезли хозяйку квартиры, из которой идет трос для флага

Источник материала: Onliner

Жилой комплекс «Каскад» снова на «передовице». На этот раз речь не о ставшем уже банальным снятии флагов при помощи вышек МЧС, а о «мистическом совпадении». По словам «каскадовцев», в одном из подъездов дома №4б по улице Скрыганова произошел небольшой пожар, а закончился инцидент тем, что одной из жительниц неизвестные люди чуть не вскрыли дверь, а затем силовики увезли ее в милицию.

— Это все похоже на спланированную операцию, какую-то провокацию, — рассказывает минчанин Дмитрий, живущий в «протестном» ЖК. — Где-то в 12:20 мы узнали, что в доме 4б начался пожар и кто-то вызывал спасателей. Позже выяснилось, что возгорание произошло ровно на той самой лестничной площадке, где находится квартира, из которой идет растяжка для гигантского флага, не дающего покоя всем силовикам и чиновникам.





По этому вызову приехало три пожарные машины, одна скорая и милиция. Несмотря на то что эвакуация дома не проводилась, люди в форме начали ломиться в квартиру с флагом — мол, в доме пожар. Так как хозяйка квартиру не открывала, ей пригрозили, что дверь будет вскрыта насильно: безопасность же должна быть соблюдена. Это не выглядело как пустая угроза, так как в руках у неизвестных был бензорез.













Дмитрий уточняет, что после этого хозяйка квартиры по имени Тася вышла на площадку и спросила, будет ли проводиться эвакуация. Силовики ответили отказом.

— Ей предложили проехать в милицию. Тася согласилась — ее не принуждали, силой не вели. Некоторые жильцы поехали во Фрунзенское РУВД, чтобы проконтролировать ситуацию, но не нашли там машину, на которой увезли нашу соседку, — заключает Дмитрий.

Сейчас номер телефона Таси из «Каскада» не доступен (минчане утверждают, что такая ситуация с самого утра). Onliner обратился за комментарием к пресс-секретарю МВД Беларуси Ольге Чемодановой, как только мы получим его, дополним новость.

В то же время жильцы поделились с Onliner видеозаписью, на которой видно, как сотрудники милиции в форме просят проехать хозяйку в отделение: «В милицию поступил вызов, что в квартире пожар. Вы там проживаете. Я вас прошу проследовать в здание РУВД для дачи объяснений».