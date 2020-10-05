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Волонтерский лагерь возле Окрестина прекратил работу
05.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Волонтеры прекратили работу палаточного городка возле Окрестина. Они убрали палатки, стоявшие возле ИВС.
Причину данного решения они не называют, но обещают озвучить позже, пишет
Палаточный городок действовал возле стен Окрестина более полутора месяца. Здесь заключенным и их родственникам оказывали психологическую, юридическую и иную помощь.
Вчера, 4 октября. у стен Окрестина прошел многотысячный марш в поддержку политзаключенных.
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Волонтеры прекратили работу палаточного городка возле Окрестина. Они убрали палатки, стоявшие возле ИВС.
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