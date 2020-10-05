Волонтерский лагерь возле Окрестина прекратил работу

Источник материала: Ежедневник

Волонтеры прекратили работу палаточного городка возле Окрестина. Они убрали палатки, стоявшие возле ИВС.

Причину данного решения они не называют, но обещают озвучить позже, пишет Еврорадио .

Палаточный городок действовал возле стен Окрестина более полутора месяца. Здесь заключенным и их родственникам оказывали психологическую, юридическую и иную помощь.

Вчера, 4 октября. у стен Окрестина прошел многотысячный марш в поддержку политзаключенных.