Студент БГУИР проведет за решеткой 38 суток

Источник материала: АФН

Студент БГУИР Дмитрий Мазуро приговорен судом к ещё 15 суток административного ареста, сообщил правозащитный центр «Весна».

За что именно осудили Мазуро, сейчас неизвестно. Есть информация только, что приговоры касаются "участия в несанкционированных акциях" и "неповиновении милиции".

В настоящее время Мазуро находится за решеткой, отбывая 23-суточный арест. Таким образом, за решёткой ему придется провести 38 суток.

Мазуро был независимым наблюдателем на выборах. 25 сентября он выступил с пламенной речью на крыльце университета. В тот же день его похитили возле одного из корпусов БГУИР, запихнули в серебристую "Ауди" и увезли. 28 сентября студенту вынесли первый приговор.