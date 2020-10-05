Россия может повысить налог на выводимые в офшор средства

Источник материала: АФН

Ставка налога на прибыль юридических лиц может устанавливаться по-разному в зависимости от того, как та или иная компания использует заработанные средства.

С таким предложением выступила на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Если они вкладывают прибыль в инвестиции, развитие, создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль можно даже и уменьшить», — сказала Матвиенко.

Для тех же, кто предпочитает выводить заработанное в России за ее пределы, налог, по мысли главы Совфеда, может быть увеличен, передает РБК.

«Если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то на такие средства, как во многих странах Европы, во Франции и других, на такие средства можно существенно повысить налог. Тогда налоговая система действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие», — полагает Матвиенко.

«Ненормальной» назвала председатель Совфеда и ситуацию, когда компании выплачивают огромные средства в виде дивидендов, тогда как расходы на модернизацию производства и экологическую безопасность остаются «очень скромными».

«Наверно, здесь тоже нужно подумать, как эту ситуацию регулировать, чтобы стимулировать инвестиции. Эта ситуация ненормальная», — сказала Матвиенко.

Базовая ставка налога на прибыль компаний составляет сейчас 20%, из которых 3% направляются в федеральный бюджет, а 17% — в бюджеты регионов. При этом законодательные органы регионов могут понижать ставку налога для отдельных категорий налогоплательщиков, но не более чем до 12,5%. В отдельных случаях налог на прибыль может взиматься по специальным ставкам, составляющим от 0 до 30%.