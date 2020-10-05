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Нагорный Карабах призывает ОБСЕ признать независимость региона

05.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в свете эскалации конфликта в регионе в понедельник, 5 октября, сообщили об отправке в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявления о необходимости признать свою независимость.

В сложившихся условиях международное признание является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе, заявили представители НКР.

В то же время власти самопровозглашенной республики призвали азербайджанцев покинуть города, в которых находятся военные объекты. НКР сообщила о ракетном обстреле со стороны Азербайджана и заявила, что ответ "не заставит себя ждать".

При этом официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления Баку об обстрелах Азербайджана с армянской территории, передает DW.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) накануне призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе защитить мирное население и инфраструктуру. Комитет осудил неизбирательные бомбардировки, о которых поступали сообщения, и иные предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в населенных пунктах. "Мирные жители погибают и получают ужасные ранения", - отметил директор МККК по Евразии Мартин Шюпп. Защита школ, больниц, рынков и системы водоснабжения является обязанностью в рамках международного гуманитарного права, подчеркнул он.

Азербайджан 27 сентября начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". Бои принимают все более ожесточенный характер. Ереван и Баку обвиняли друг друга в привлечении к боевым действиям иностранных наемников.

Эксперты опасаются втягивания Турции и России в конфликт. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

 
 
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Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в свете эскалации конфликта в регионе в понедельник, 5 октября, сообщили об отправке в Организацию...
 
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