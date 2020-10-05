В Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону













Федерация пауэрлифтинга Армении на своей странице в Facebook уже выразила соболезнования родным и близким спортсмена.





Армения и Азербайджан спорят из-за Нагорного Карабаха с конца 1980-х годов. Бои между ними возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.



