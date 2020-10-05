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Репетиция "черного понедельника": белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

05.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар, евро и российский рубль подорожали к белорусскому рублю по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи. Стоимость валютной корзины поднялась на 0,13% до максимума почти за две недели.

С начала октября значение корзины валют выросло на 0,20%.

Курс доллара поднялся всего на 0,0038 BYN до 2,6188 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0081 BYN до 3,0762 BYN/EUR и оказался на максимуме с начала октября.

Курс российского рубля подрос лишь на 0,0014 BYN до 3,3493 BYN/100 RUB.

Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:

курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);
курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);
курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);
валютная корзина −4,59%.

Центробанк России

Российский рубль незначительно подешевел к доллару и евро на валютной бирже в Москве.

Банк России принял решение повысить официальный курс доллара на завтра лишь на 4 копейки 78,1281 российских рублей, официальный курс евро на завтра поднялся всего на 8 копеек до 91,6599 российских рублей.

Напомним, что недавно курс евро установил исторический максимум — 93,0237 российских рублей.

Итоги сентября 2020 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:

курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);
курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар, евро и российский рубль подорожали к белорусскому рублю по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи. Стоимость валютной корзины поднялась на 0,13%...
 
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