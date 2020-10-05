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Во вторник Беларусь будет штормить
Источник материала: Навiны
Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 6 октября.
Как сообщается, в некоторых регионах страны ожидаются грозы, днем местами по востоку — ливни.
Объявлен желтый уровень опасности.
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Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают Беларусь 6 октября.
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