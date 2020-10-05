У правозащитников нет информации о возбуждении дел по фактам пыток участников протеста

По состоянию на 5 октября как со стороны Следственного комитета, так и со стороны опрошенных заявителей отсутствует информация о возбуждении уголовных дел по фактам пыток в отношении задержанных участников акций протеста, а также уголовных дел по фактам гибели людей во время протестов.





Как сказано в первом промежуточном отчете «О реакции государства и предпринимаемых мерах по расследованию массовых пыток 9—13 августа 2020 года». Документ подготовлен Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, сообщает сайт объединения «Правовая инициатива».

Правозащитники отмечают, что в настоящее время «проводимые проверки не соответствуют стандартам эффективного расследования заявления о пытках: быстроты, тщательности, независимости, доступа жертв к расследованию и публичности».

«В результате действий правоохранительных органов зафиксирована гибель не менее четырех человек, тысячи задержанных получили физические и психологические травмы и вынуждены проходить медицинское лечение, физическую и психологическую реабилитацию, — говорится в документе. — Столь масштабные проявления превышения власти рассматриваются уголовным законом как особо тяжкое преступление против безопасности человечества, предусмотренное ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

В отчете подчеркивается, что «ни лицо, занимающее в настоящее время пост президента, ни Генеральная прокуратура, ни Министерство внутренних дел не сделали ни одного публичного и недвусмысленного заявления об осуждении применения всех форм пыток, равно как и не сделали ясного предупреждения о том, что любой человек, участвующий в подобных действиях, понесет за это личную уголовную ответственность».

Правозащитники напоминают, что, начиная с 10 августа, международное сообщество неоднократно призывало к незамедлительному и эффективному расследованию заявлений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении задержанных и участников протестов.

В отчете содержится ряд рекомендаций государству. В частности, высшим должностным лицам государства рекомендовано «недвусмысленно осудить применение пыток и предупредить об уголовной ответственности за все акты пыток, включая недонесение о пытках».

Следственному комитету рекомендуют немедленно возбудить уголовное дело по ст. 128 УК Беларуси по фактам массовых и систематических пыток и актов жестокости, происходившим в стране после выборов президента 9 августа, и признать заявителей потерпевшими, а также возбудить уголовные дела по фактам гибели Александра Тарайковского, Александра Вихора, Геннадия Шутова, Дениса Кузнецова.

До принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 128 УК рекомендуется отстранить причастных лиц от исполнения обязанностей, включая министра внутренних дел Юрия Караева, начальника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу и руководство ОМОН в областных центрах, начальника ЦИП ГУВД Мингорисполкома Евгения Шапетько и руководство иных мест содержания под стражей, в которых, согласно заявлениям пострадавших, применялись пытки.

Правозащитники также призвали «прекратить угрозы и репрессии, включая уголовное преследование, в отношении пострадавших от пыток граждан, которые обращаются с заявлениями о возбуждении уголовных дел в отношении силовиков», и регулярно предоставлять информацию о ходе расследования СМИ, периодически проводить брифинги с приглашением негосударственных СМИ и правозащитных организаций.

Промежуточный отчет направлен докладчику, назначенному в рамках Московского механизма ОБСЕ, а также в Комитет против пыток ООН, специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, постоянному координатору ООН в Беларуси.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций, был создан 20 августа белорусскими и международными правозащитными организациями. Его цель — сбор фактов и доказательств о применении пыток в отношении задержанных участников акций протеста в Беларуси, чтобы в дальнейшем виновные были привлечены к ответственности.

В состав комитета входят белорусские и международные правозащитные организации.