В Минске «заминировали» две школы и гимназию

Экстренные службы проверяют сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.





Как сообщает пресс-служба МВД, днем 5 октября в Следственный комитет и МЧС поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназии № 1 (пр. Рокоссовского, 138), а также двух средних школы — № 15 (ул. Якубова, 15) и № 118 (пр. Рокоссовского, 128).

В учреждения образования прибыли экстренные службы, предприняты необходимые меры безопасности. На местах работают саперно-пиротехнические группы.