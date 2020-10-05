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В Минске «заминировали» две школы и гимназию
Источник материала: Навiны
Экстренные службы проверяют сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.
Как сообщает пресс-служба МВД, днем 5 октября в Следственный комитет и МЧС поступило анонимное электронное сообщение о минировании гимназии № 1 (пр. Рокоссовского, 138), а также двух средних школы — № 15 (ул. Якубова, 15) и № 118 (пр. Рокоссовского, 128).
В учреждения образования прибыли экстренные службы, предприняты необходимые меры безопасности. На местах работают саперно-пиротехнические группы.
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Экстренные службы проверяют сообщение о минировании трех учреждений образования в Ленинском районе Минска.
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