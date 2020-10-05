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В Барановичах подросток забрался на крышу товарного вагона и получил удар током

05.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Серьезную электротравму получил 15-летний житель Барановичей.

В Барановичах подросток забрался на крышу товарного вагона и получил удар током

Как сообщает Следственный комитет, вечером 3 октября учащийся одного из средних специальных учебных заведений райцентра забрался на крышу вагона товарного поезда, где был травмирован ударом тока от высоковольтной линии электропередачи.

Пострадавшего обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь.

 
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Серьезную электротравму получил 15-летний житель Барановичей.
 
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