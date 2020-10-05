|
В Барановичах подросток забрался на крышу товарного вагона и получил удар током
Источник материала: Навiны
Серьезную электротравму получил 15-летний житель Барановичей.
Как сообщает Следственный комитет, вечером 3 октября учащийся одного из средних специальных учебных заведений райцентра забрался на крышу вагона товарного поезда, где был травмирован ударом тока от высоковольтной линии электропередачи.
Пострадавшего обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезную электротравму получил 15-летний житель Барановичей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)