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Студенту БГУИР Дмитрию Мазуро дали еще 15 суток

05.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Минска 5 октября арестовал студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Дмитрия Мазуро еще на 15 суток.

Студенту БГУИР Дмитрию Мазуро дали еще 15 суток
Иллюстрация pixabay.com

Как сообщает студенческий телеграм-канал «Мирный БГУИР», протокол на студента составили за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) 25 сентября в 16.30. Хотя, по утверждению сокурсников, Мазуро в это время был на занятиях.

В итоге молодой человек будет оставаться под арестом 38 суток.

Как сообщалось, 25 сентября Дмитрий был задержан на ступеньках вуза, где призывал студентов поддерживать друг друга. Силовики грубо затолкали его в машину и увезли. 28 сентября в суде Советского района рассмотрели дело Мазуро по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Студента наказали 23 сутками ареста.

30 сентября студенты многих вузов страны устроили сидячий протест в поддержку всех задержанных студентов, в том числе Мазуро.

Вечером того же дня по месту жительства в Боровлянах был задержан преподаватель философии БГУИР Вадим Антипов. Сотрудники милиции провели осмотр его квартиры, забрали телефон и другую технику. 2 октября Антипов осужден на 15 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

С 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются внутри здания (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывают видеообращения, поют песни, аплодируют или стоят молча, некоторые держат бело-красно-белые флаги и плакаты против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района Минска 5 октября арестовал студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Дмитрия Мазуро еще...
 
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