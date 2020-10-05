Лукашенко хочет лишить Литву четверти доходов с логистических услуг

Александр Лукашенко предложил переориентировать логистические услуги с Литвы на Беларусь. Об этом он заявил 5 октября во время доклада председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.





«У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — считает Лукашенко.

Фото president.gov.by