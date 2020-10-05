|
Эксперты изучили, где белорусы покупают земельные участки. Рассказываем главное и интересное
Источник материала: Tut.by
Наибольшим спросом у белорусов пользуются участки в Минском районе и окрестностях столицы, но самые большие по площади наделы люди покупают на аукционах на севере страны. Такие выводы можно сделать на основании
С января 2015 года по май 2020 года в Беларуси на аукцион были выставлены 8917 земельных участков, причем 1077 (12%) из них не были проданы с первого раза, а для 641 (7%) земельного участка так и не нашелся свой покупатель.
В топ-15 районов по числу выставленных на торги участков первые места занял Минский и другие районы рядом со столицей. Самый популярный район в остальной части страны — Гродненский (он расположился на пятом месте).
Как видим, практически во всех районах из топ-15 количество выставленных на аукцион земельных участков на селе значительно превышает количество земельных участков в городах и поселках городского типа. И только в Барановичском районе эти показатели сопоставимы.
А вот так на карте выглядит количество участков, выставленных на аукцион по районам:
Согласно Кодексу о земле в городах размеры участков устанавливаются от 0,5 до 0,15 га включительно, на селе и в поселках городского типа — от 0,15 до 0,25 га включительно. Площадь земельных участков, расположенных в пригородных зонах Минска, областных центров и городов областного подчинения, варьируется от 0,1 до 0,15 га включительно.
На изображении ниже можно посмотреть, какая типичная площадь земельных участков на селе в разных районах страны:
В районах из топ-15 максимальная площадь земельного участка, разрешенная законом, — 1500 квадратных метров. В сельских населенных пунктах районов из топ-15 наиболее часто встречающаяся площадь — 1400 ‑1500 кв. м. Исключением стал Гомельский район, где чаще выставлялись земельные участки площадью 1200 - 1400 кв. м.
Типичная площадь 2400−2500 кв. м встречается в административных районах Витебской области и Жабинковском районе Брестской области.
В городах и поселках городского типа районов из топ-15 только в Смолевичах, Воложине и Ивенце площадь типичного земельного участка приближена к максимальной разрешенной. А в Витебске и Гомеле она равна 800−1000 кв. м.
Очевидно, что земельные участки не на всех территориях пользуются одинаковым спросом. Так, на 2285 (26%) земельных участков было подано только одно заявление, они были проданы по увеличенной на 5% начальной стоимости лота. В то же время на участки, расположенные в привлекательных местах, например на берегах водоемов, цены в ходе аукционов могут увеличиваться в десятки раз. К примеру, первоначальная цена на земельный участок, расположенный на берегу озера Свирь, в ходе аукциона выросла в 66 раз.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты изучили сделки с участками за пять лет. Главные выводы - в материале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)