Эксперты изучили, где белорусы покупают земельные участки. Рассказываем главное и интересное

Источник материала: Tut.by

Наибольшим спросом у белорусов пользуются участки в Минском районе и окрестностях столицы, но самые большие по площади наделы люди покупают на аукционах на севере страны. Такие выводы можно сделать на основании исследования специалистов Национального кадастрового агентства госкомитета по имуществу Беларуси, которые проанализировали торги по продаже земли за пять лет. Самое интересное — читайте в материале.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

С января 2015 года по май 2020 года в Беларуси на аукцион были выставлены 8917 земельных участков, причем 1077 (12%) из них не были проданы с первого раза, а для 641 (7%) земельного участка так и не нашелся свой покупатель.



Схема расположения земельных участков, выставленных на аукцион с января 2015 года по май 2020 года

В топ-15 районов по числу выставленных на торги участков первые места занял Минский и другие районы рядом со столицей. Самый популярный район в остальной части страны — Гродненский (он расположился на пятом месте).



Топ-15 административных районов по количеству земельных участков, выставленных на аукцион

Как видим, практически во всех районах из топ-15 количество выставленных на аукцион земельных участков на селе значительно превышает количество земельных участков в городах и поселках городского типа. И только в Барановичском районе эти показатели сопоставимы.

А вот так на карте выглядит количество участков, выставленных на аукцион по районам:





Согласно Кодексу о земле в городах размеры участков устанавливаются от 0,5 до 0,15 га включительно, на селе и в поселках городского типа — от 0,15 до 0,25 га включительно. Площадь земельных участков, расположенных в пригородных зонах Минска, областных центров и городов областного подчинения, варьируется от 0,1 до 0,15 га включительно.

На изображении ниже можно посмотреть, какая типичная площадь земельных участков на селе в разных районах страны:



Типичная площадь земельных участков в сельских населенных пунктах, выставленных на аукцион. На территории административных районов, для которых не указана типичная площадь земельного участка, было проведено менее пяти аукционов

В районах из топ-15 максимальная площадь земельного участка, разрешенная законом, — 1500 квадратных метров. В сельских населенных пунктах районов из топ-15 наиболее часто встречающаяся площадь — 1400 ‑1500 кв. м. Исключением стал Гомельский район, где чаще выставлялись земельные участки площадью 1200 - 1400 кв. м.

Типичная площадь 2400−2500 кв. м встречается в административных районах Витебской области и Жабинковском районе Брестской области.



Типичная площадь земельных участков в городах и поселках городского типа, выставленных на аукцион

В городах и поселках городского типа районов из топ-15 только в Смолевичах, Воложине и Ивенце площадь типичного земельного участка приближена к максимальной разрешенной. А в Витебске и Гомеле она равна 800−1000 кв. м.

Очевидно, что земельные участки не на всех территориях пользуются одинаковым спросом. Так, на 2285 (26%) земельных участков было подано только одно заявление, они были проданы по увеличенной на 5% начальной стоимости лота. В то же время на участки, расположенные в привлекательных местах, например на берегах водоемов, цены в ходе аукционов могут увеличиваться в десятки раз. К примеру, первоначальная цена на земельный участок, расположенный на берегу озера Свирь, в ходе аукциона выросла в 66 раз.