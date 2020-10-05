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Врач понятно отвечает на десять самых частых вопросов об атопическом дерматите

05.10.2020 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На самые частые вопросы об атопическом дерматите ответила врач-дерматовенеролог городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская.


  • Светлана Якубовскаяврач-дерматовенеролог, ведет блог в Instagram

Почему атопический дерматит часто называют экземой?

Экзема (от греч. слова «вскипать») — совокупность заболеваний кожи неинфекционного характера, проявляющихся ее воспалением, зудом и покраснением. Атопический дерматит — это один из видов экземы. И для него типичны все ее характеристики.

В каком возрасте может возникнуть атопический дерматит?

Обратите внимание: в первые полгода жизни и до 5 лет. То есть необязательно, что первые проявления экземы непременно возникнут в младенческом возрасте! Это может быть и в 3−4 года впервые.

Почему атопический дерматит возник у моего ребенка? В семье все здоровы! И ни у кого такого нет!

К сожалению, точная причина этого заболевания до сих пор неизвестна. Предполагается генетическая роль, воздействие провоцирующих факторов (триггеров), реактивность иммунной системы, а также несостоятельность кожного барьера и белка определенного вида в нем — филаггрина.

Что это за триггеры атопического дерматита? Как их выявить?

И здесь все очень непросто. У каждого человека с экземой провокаторы разные. И то, что раздражает кожу вашего малыша, может легко переноситься и никак не отражаться на коже соседского ребенка с этой же болезнью. Поэтому в первую очередь — ваша внимательность, наблюдение и фиксирование всех изменений.

Чаще всего провоцируют очередное обострение:⠀

  • сухая кожа (что крайне актуально в отопительный сезон и холода),
  • жара и потение,
  • раздражители: ткани, металл, сигаретный дым, мыло, моющие средства, некоторые косметические ингредиенты и пр.,
  • стресс,
  • аллергены.

Так, а на что аллергия у моего ребенка с атопическим дерматитом? И какая диета нам нужна?

Обратите внимание: аллергены — это один из факторов. Но он не обязателен! Только у 30% детей с экземой действительно есть на что-то аллергия. А у остальных 70% — нет. Поэтому называть это заболевание аллергией в корне неверно.

Так, значит, диета при атопическом дерматите не нужна?

Да, если с питанием нет никакой взаимосвязи. И тем более, если вы уже сдали все возможные и невозможные анализы и у вас «ничего не нашли».

Но это вовсе не значит, что мама на ГВ и ребенок должны броситься во все тяжкие и поедать без разбору тортики, чипсы и пр. Помните: сбалансированное питание — основа здоровья всего организма!

А как же паразиты? А кишечник? Нам вот часто рекомендуют разные бактерии…

Я заметила: когда мы не получаем четкого ответа, то чаще всего начинаем искать причину своей болезни изнутри. И кишечник здесь как никогда кстати! Обвиним его и будем усердно лечить! И когда-нибудь мы вдруг действительно получаем отличный результат. Тема довольна сложная и заслуживает отдельного разговора. Тем не менее доказательных подтверждающих данных до сих пор нет. Экзема — непредсказуемое заболевание. И суперэффект — порою просто совпадение. Вы ведь даете ребенку не только волшебные капли?..

И что мы должны делать? Как же это лечить?

Вот три кита терапии атопического дерматита:

  • выявляем триггеры и их избегаем,
  • ежедневно увлажняем кожу эмолентами и правильно ее очищаем,
  • при необходимости используем лечебные средства для облечения симптомов.

Фото: unsplash.com

А это пройдет? Ребенок может перерасти?

Да, безусловно. Это возможно. И во многом благодаря вашим стараниям, вниманию и организации правильного ухода. Но также помним о непредсказуемости этого заболевания, поэтому 100% благоприятный прогноз мы не можем дать никогда.

Мне кажется, я только «замазываю» проблему, а ее надо искать где-то изнутри… Что скажете?

Эту фразу я слышу чаще всего от отчаявшихся мам. Я прекрасно понимаю ваши переживания! И я вижу, как вы страдаете вместе с ребенком и не спите по ночам из-за нестерпимого зуда у малыша… Но это вовсе не значит, что надо упорно искать эту причину внутри. Она в коже ребенка, в его генах.

Почему-то дерматология не считается многими наукой с действительно серьезными хроническими процессами. А жаль, и очень зря… Вы ведь не спорите с кардиологом или эндокринологом по поводу повышенного давления или сахарного диабета. Вы слушаете врача и стараетесь выполнять его назначения. Почему же наука о коже не вызывает у вас доверия? Почему в нашей коже не может быть тяжелых хронических процессов, которые также длительно надо лечить, купировать обострения и поддерживать ремиссии?

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Теги: Минск
 
 
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На самые частые вопросы об атопическом дерматите ответила врач-дерматовенеролог городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана...
 
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