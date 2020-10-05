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В Витебске на переходе Peugeot сбил 14-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода в Витебске,
По информации инспекторов, авария произошла утром 5 октября около педагогического университета. Здесь 27-летний водитель Peugeot 607 на регулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнего парня.
В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
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