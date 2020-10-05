Помните, Михалков назвал протесты в Беларуси компьютерной графикой? Он ответил на возмущение

Источник материала: Tut.by

Известный российский режиссер Никита Михалков опубликовал свежий выпуск YouTube-шоу «БесогонTV», в котором отреагировал на возмущение белорусов. Оно появилось после предыдущего видео, в котором Михалков назвал протесты в Минске компьютерной графикой. Теперь же режиссер уверен: на него началась информационная атака. Объясняем, что происходит (и, кажется, это снова смешно).



Скриншот YouTube

В субботу, 3 октября, на канале «БесогонTV» появился новый выпуск с названием «Парад мышей». В описании среди прочего значится: «С чем связана информационная атака на последний выпуск „БесогонТВ“ и почему она начинается только через 10 дней после выхода в эфир?».

С этой темы начинается выпуск. Вначале Михалков отмечает, что соотношение лайков и дизлайков показывает: люди с ним скорее согласны.

— Но тем не менее наблюдается одно явление, о котором я хотел бы вам рассказать. Вышла программа, все шло своим чередом, люди писали комментарии… <…> С выхода программы прошло девять дней — и аккурат через девять дней, как по команде, 21-го числа, с понедельника, началось, — замечает режиссер. — Смотрите, какая буря.



Скриншот YouTube

Далее Михалков добавил: люди, которые выражают свою точку зрения, могут спорить и ругаться непосредственно после того, как выходит программа — через 1−2 дня.

— А тут пауза — и г… мет, — емко подчеркнул режиссер, после чего поэтично сравнил таких комментаторов с бесами.

Примечательно, что именно 21 сентября мы опубликовали разбор того самого видео Михалкова на TUT.BY. После этого тема начала раскручиваться и в других СМИ. Только, кажется, режиссер сам не понял, что именно эта новость и вызвала такую реакцию у жителей Беларуси.

Дополнительно Никита Михалков ответил на мнения о том, что он «сидит на двух стульях», понося и Лукашенко, и протестующих:

— Неужели не приходит в голову мысль, что можно быть или, по крайней мере, постараться быть объективным? Да, реально абсолютно относиться к Лукашенко как к человеку-партнеру неверному, с точки зрения российского гражданина. Это да. Да — считать, что наверняка эти выборы во многом сфальсифицированы. И уважать людей, которые выходят и хотят, чтобы их услышали, — тоже да. И в то же время видеть многое другое.

При этом Михалков озвучил, что больше всего «бесов» возмутила небольшая часть передачи, где он разоблачает фейки. Также ведущий программы привел в пример несколько статей, где другие известные люди и обычные блогеры в том числе предлагают Михалкову съездить в Минск и лично проверить, насколько реальны местные протесты. Правда, на это режиссер никак не отреагировал.

— И вы обратите внимание, как заверещали эти бесы, как они хором все запели и завыли. Потому что это правда — то, что мы говорим. А правда очень страшна, — подчеркнул Михалков после повтора отрывка из предыдущей программы. Вот он:

После этого режиссер предложил лучше посмотреть видео, которые сняты «прямо оттуда», на протестах. Так выглядит скриншот того, что показано в «БесогонTV».



Скриншот YouTube

Кроме этого, ведущий программы «познакомил» зрителей с «теми, кому это все выгодно» и показал сюжет о Романе Протасевиче (бывшем редакторе телеграм-канала Nexta. — Прим. TUT.BY), приведя его характеристику из провластного телеграм-канала «Желтые сливы».

— Слушайте, я мог бы вообще ничего этого не говорить. Это я просто для того, чтобы ввести вас в курс дела, — сказал Михалков. После этого он также не обошел стороной и Степана Путило — основателя канала Nexta. Чтобы «ввести в курс дела» о его личности, Михалков выбрал сюжет от АТН, входящий в состав медиахолдинга «Белтелерадиокомпания».

Часть о Беларуси Михалков завершил предложением посмотреть на ситуацию целиком, ведь кроме протестов есть еще отравление Навального и резолюция по нему Европарламента.

Напомним, что на протестах после 21 сентября можно было увидеть плакаты, посвященные высказыванию Михалкова о «компьютерной графике».

50 дней как не? Сегодня как-то очень много людей было, а ещё вот плакат pic.twitter.com/RCbC52pcW6 — Alisa Matavilava (@AlisMatavilau) September 27, 2020