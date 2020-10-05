ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров: договор СНВ умрет из-за односторонних условий США

05.10.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Условия продления договора о СНВ, выдвигаемые Соединенными Штатами, не учитывают интересов России, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

YouTube / Sputnik на русском
Вашингтон выдвинул Москве новое условие для продления СНВ-3 - видео

По его словам, США в последние годы вышли из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и последовательно снимают с себя обязательства на международной арене.

"Сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили – абсолютно односторонние, не учитывают ни наших интересов, ни опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению, приветствовался всеми странами мира", – отметил глава российской дипломатии.

Сергей Лавров добавил, что не исключает ситуации, когда официальный Вашингтон покинет Всемирную торговую организацию.

"Они тоже к ней претензии предъявляют и блокируют, как я понимаю, до сих пор работу органа по разрешению споров, блокируют назначение необходимых участников для кворума", – констатировал он.

О чем договор?

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ действует десять лет с возможным последующим продлением еще на пять лет по обоюдному согласию.

© Sputnik / В. Киселев
Беларусь без ядерных ракет: мир не стал безопаснее без ДРСМД
19

Им предусмотрено уменьшение количества ядерных боезарядов обеими странами до 1550, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок – до 700.

Ранее в Штатах заявили, что думают о продлении договора, но предлагают расширить его действие на больший круг новых вооружений, а также включить в него Китай.

В свою очередь официальная Москва сообщила, что Россия выступает против искусственных увязок США участия КНР в диалоге по ДСНВ, что ставит под вопрос продление документа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение о контроле над стратегическими наступательными вооружениями помогает поддерживать международную архитектуру безопасности в сфере ядерного оружия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Студент БГУИР проведет за решеткой 38 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика