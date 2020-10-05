Лавров: договор СНВ умрет из-за односторонних условий США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Условия продления договора о СНВ, выдвигаемые Соединенными Штатами, не учитывают интересов России, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

По его словам, США в последние годы вышли из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и последовательно снимают с себя обязательства на международной арене.

"Сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили – абсолютно односторонние, не учитывают ни наших интересов, ни опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению, приветствовался всеми странами мира", – отметил глава российской дипломатии.

Сергей Лавров добавил, что не исключает ситуации, когда официальный Вашингтон покинет Всемирную торговую организацию.

"Они тоже к ней претензии предъявляют и блокируют, как я понимаю, до сих пор работу органа по разрешению споров, блокируют назначение необходимых участников для кворума", – констатировал он.

О чем договор?

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ действует десять лет с возможным последующим продлением еще на пять лет по обоюдному согласию.

Им предусмотрено уменьшение количества ядерных боезарядов обеими странами до 1550, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок – до 700.

Ранее в Штатах заявили, что думают о продлении договора, но предлагают расширить его действие на больший круг новых вооружений, а также включить в него Китай.

В свою очередь официальная Москва сообщила, что Россия выступает против искусственных увязок США участия КНР в диалоге по ДСНВ, что ставит под вопрос продление документа.