Android-фотоаппарат Zeiss со встроенным Adobe Lightroom можно заказать за $6 тысяч (видео)

Источник материала: Onliner

Более двух лет назад Zeiss анонсировала камеру ZX1. Предполагалось, что в продажу Android-фотокамера поступит где-то в начале 2019 года, но не сложилось. Теперь ретейлер B&H Photo начал рассылку, в которой сообщил о возможности оформить предзаказ на устройство, которое обойдется в $6 тыс.

Zeiss ZX1 оснащена 37-мегапиксельной матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/2, электронным видоискателем, 4,3-дюймовым сенсорным экраном, имеется также предустановленная версия Adobe Lightroom. Есть также Wi-Fi, USB Type-C и хранилище на 512 ГБ.

Пока неизвестно, когда именно камера станет доступна: в письме от B&H Photo этой информации нет.