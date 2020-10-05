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Android-фотоаппарат Zeiss со встроенным Adobe Lightroom можно заказать за $6 тысяч (видео)

05.10.2020 15:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Более двух лет назад Zeiss анонсировала камеру ZX1. Предполагалось, что в продажу Android-фотокамера поступит где-то в начале 2019 года, но не сложилось. Теперь ретейлер B&H Photo начал рассылку, в которой сообщил о возможности оформить предзаказ на устройство, которое обойдется в $6 тыс.

Zeiss ZX1 оснащена 37-мегапиксельной матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/2, электронным видоискателем, 4,3-дюймовым сенсорным экраном, имеется также предустановленная версия Adobe Lightroom. Есть также Wi-Fi, USB Type-C и хранилище на 512 ГБ.

Пока неизвестно, когда именно камера станет доступна: в письме от B&H Photo этой информации нет.

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Более двух лет назад Zeiss анонсировала камеру ZX1. Предполагалось, что в продажу Android-фотокамера поступит где-то в начале 2019 года, но не сложилось. Теперь ретейлер B&H Photo...
 
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