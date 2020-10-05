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Android-фотоаппарат Zeiss со встроенным Adobe Lightroom можно заказать за $6 тысяч (видео)
Источник материала: Onliner
Более двух лет назад Zeiss анонсировала камеру ZX1. Предполагалось, что в продажу Android-фотокамера поступит где-то в начале 2019 года, но не сложилось. Теперь ретейлер B&H Photo начал рассылку, в которой сообщил о возможности оформить предзаказ на устройство, которое обойдется в $6 тыс.
Zeiss ZX1
Пока неизвестно, когда именно камера станет доступна: в письме от B&H Photo этой информации нет.
зеркальная камера, матрица Full frame 20.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
беззеркальная камера, матрица Full frame 24.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
камера для мгновенной печати F12.7 60 мм
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Более двух лет назад Zeiss анонсировала камеру ZX1. Предполагалось, что в продажу Android-фотокамера поступит где-то в начале 2019 года, но не сложилось. Теперь ретейлер B&H Photo...
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