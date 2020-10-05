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В Барановичах 15-летний зацепер забрался на крышу поезда, и его ударило током от ЛЭП
Источник материала: Onliner
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло 3 октября в Барановичах. 15-летний подросток забрался на крышу вагона товарного поезда, где был травмирован ударом тока от высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщает
Юношу обнаружили прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи.
По данному факту сейчас проводится проверка.
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Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло 3 октября в Барановичах. 15-летний подросток забрался на крышу вагона товарного поезда,...
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