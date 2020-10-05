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Неизвестные сообщили о минировании двух школ и гимназии в Серебрянке

05.10.2020 15:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 13:30 часть жителей Серебрянки заволновалась: по родительским чатам расползлась информация о минировании сразу нескольких учебных заведений. «Есть информация, что прямо сейчас идет эвакуация в гимназии №1 в связи с минированием. Работают саперы, детей отводят в соседнюю школу», — написал в редакцию минчанин Кирилл. Позже он же сообщил об аналогичных проблемах в средних школах №118 и №15.

— Не похоже, что это учебная эвакуация, так как приехали саперы и скорая, — уточнил читатель. Впрочем, в 15-й школе, куда Onliner все-таки удалось дозвониться, ответили, что мероприятия были плановые. Однако уже в 14:37 МВД в своем Telegram-канале распространило сообщение следующего характера.

Неизвестные сообщили о минировании двух школ и гимназии в Серебрянке

«Проверяется сообщение о минировании двух школ и гимназии в Минске. Днем 5 октября в Следственный комитет и МЧС  Беларуси поступило анонимное электронное сообщение о минировании учреждений образования „Гимназия №1 им. Ф. Скорины“, „Средняя школа №118“ и „Средняя школа №15“. Все объекты расположены в Ленинском районе столицы. На места выбыли все экстренные службы, предприняты необходимые меры безопасности. Работа саперно-пиротехнической группы продолжается».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 13:30 часть жителей Серебрянки заволновалась: по родительским чатам расползлась информация о минировании сразу нескольких учебных заведений. «Есть...
 
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