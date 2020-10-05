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Матч Грузия - Беларусь оказался под угрозой срыва

05.10.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч стадии полуфинала Лиги наций в лиге D за выход на Евро-2020 Грузия — Беларусь оказался под угрозой отмены.


Фото: АБФФ

«Намеченная на 8 октября встреча футбольных команд Грузии и Беларуси в Тбилиси не рекомендуется из-за эпидемической ситуации», — заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после заседания Координационного совета.

Окончательно решение по поводу проведения матча будет принято в ближайшее время, информирует телеграм-канал Сhannel in Georgia.

По информации «Прессбола», матч может пройти при пустых трибунах.

 
 
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Матч стадии полуфинала Лиги наций в лиге D за выход на Евро-2020 Грузия - Беларусь оказался под угрозой отмены.
 
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