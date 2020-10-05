Матч Грузия - Беларусь оказался под угрозой срыва

Источник материала: Tut.by

Матч стадии полуфинала Лиги наций в лиге D за выход на Евро-2020 Грузия — Беларусь оказался под угрозой отмены.



Фото: АБФФ

«Намеченная на 8 октября встреча футбольных команд Грузии и Беларуси в Тбилиси не рекомендуется из-за эпидемической ситуации», — заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после заседания Координационного совета.

Окончательно решение по поводу проведения матча будет принято в ближайшее время, информирует телеграм-канал Сhannel in Georgia .

По информации «Прессбола» , матч может пройти при пустых трибунах.