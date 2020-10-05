|
Матч Грузия - Беларусь оказался под угрозой срыва
Источник материала: Tut.by
Матч стадии полуфинала Лиги наций в лиге D за выход на Евро-2020 Грузия — Беларусь оказался под угрозой отмены.
«Намеченная на 8 октября встреча футбольных команд Грузии и Беларуси в Тбилиси не рекомендуется из-за эпидемической ситуации», — заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после заседания Координационного совета.
Окончательно решение по поводу проведения матча будет принято в ближайшее время, информирует телеграм-канал
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч стадии полуфинала Лиги наций в лиге D за выход на Евро-2020 Грузия - Беларусь оказался под угрозой отмены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)