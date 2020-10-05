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Генпрокуратура РБ нашла виновных в плохой работе системы водоснабжения Минска

05.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

безопасности системы водоснабжения г.Минска и

Генпрокуратура Беларуси по результатам комплексной проверки обстоятельств, повлекших в истекшем периоде 2020 года аварийные ситуации, установила системные нарушения в деятельности государственных органов и организаций.

«КУП «Минскводоканал» длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными. Как оказалось, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы Минска.

По требованию Генпрокуратуры Мингорисполком и Минздрав приняли «комплексные меры по устранению нарушений; новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения; выработан алгоритм взаимодействия экстренных служб по недопущению и минимизации чрезвычайных происшествий».

«Местные власти уже активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды. Реализацию мер в сфере снабжения населения качественной питьевой водой органы прокуратуры взяли на контроль», - отмечается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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