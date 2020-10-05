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Тихановская продолжает формировать теневое правительство

05.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.

«Председателем Комиссии является Мечислав Гриб, а координирует ее работу Анатолий Лебедько. Мечислав Гриб – заслуженный юрист РБ, председатель Верховного совета Беларуси XII созыва. Анатолий Лебедько – депутат Верховного совета Беларуси XII и XIII созывов, руководитель Центра «Европейский диалог», - сообщил телеграм-канал Тихановской.

Представителем по делам молодёжи и студентов стала Алана Гебремариам – активистка «Молодёжного блока», член основного состава Координационного Совета.

Кроме того, Тихановская объявила своим старшим политическим советником Александра Добровольского. Александр – член Политсовета ОГП, директор Восточноевропейской школы политических исследований. Депутат Верховного Совета СССР 1989-1991 и Верховного совета Беларуси XIII созыва.

Советником по международным отношениям Светланы Тихановской стал Франак Вячорка.

Ранее Светлана Тихановская объявила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, а экономиста Алеся Алехновича – представителем по экономическим реформам.

 
 
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Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к...
 
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