Тихановская продолжает формировать теневое правительство

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года.

«Председателем Комиссии является Мечислав Гриб, а координирует ее работу Анатолий Лебедько. Мечислав Гриб – заслуженный юрист РБ, председатель Верховного совета Беларуси XII созыва. Анатолий Лебедько – депутат Верховного совета Беларуси XII и XIII созывов, руководитель Центра «Европейский диалог», - сообщил телеграм-канал Тихановской.

Представителем по делам молодёжи и студентов стала Алана Гебремариам – активистка «Молодёжного блока», член основного состава Координационного Совета.

Кроме того, Тихановская объявила своим старшим политическим советником Александра Добровольского. Александр – член Политсовета ОГП, директор Восточноевропейской школы политических исследований. Депутат Верховного Совета СССР 1989-1991 и Верховного совета Беларуси XIII созыва.

Советником по международным отношениям Светланы Тихановской стал Франак Вячорка.

Ранее Светлана Тихановская объявила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, а экономиста Алеся Алехновича – представителем по экономическим реформам.