МВД: в воскресенье было задержано 317 человек

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", - сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.





В воскресенье, 4 октября, МВД зафиксировало в стране 10 протестных акций. "Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении Чемодановой.



