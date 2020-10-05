ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: в воскресенье было задержано 317 человек

05.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 317 человек на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", - сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.

В воскресенье, 4 октября, МВД зафиксировало в стране 10 протестных акций. "Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были  немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - говорится в сообщении Чемодановой. 

Напомним, что акции протеста в Беларуси продолжаются почти два месяца, с 9 августа. Вчерашний протест в Минске эксперты оценили в "более чем 100 тысяч человек". МВД завило о 10 тысячах. Но у них давно проблемы с математикой.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 317 человек на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокаты Колесниковой подали в СК ходатайство о прекращении уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика