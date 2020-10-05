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Адвокаты Колесниковой подали в СК ходатайство о прекращении уголовного дела

05.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 октября защитники Марии Колесниковой подали в главное следственное управление Следственного комитета ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления в действиях их подзащитной, сообщает телеграм-канал штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико.


Защитники отмечают, что все выступления и заявления Колесниковой находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Более того, в публичных выступлениях она неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан Беларуси. Действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательство и затрудняет ее право на защиту, говорится в сообщении.
 
 
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5 октября защитники Марии Колесниковой подали в главное следственное управление Следственного комитета ходатайство о прекращении уголовного преследования по...
 
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