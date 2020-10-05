Адвокаты Колесниковой подали в СК ходатайство о прекращении уголовного дела





Защитники отмечают, что все выступления и заявления Колесниковой находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.





Более того, в публичных выступлениях она неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан Беларуси. Действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательство и затрудняет ее право на защиту, говорится в сообщении.