ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская назначила своих советников и представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов

05.10.2020 15:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Команда Светланы Тихановской пополнилась новыми известными в белорусской демократической среде лицами.

Светлана Тихановская назначила своих советников и представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов

Член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский стал старшим политическим советником. Советником по международным отношениям стал Франак Вячорка — журналист, преподаватель Колледжа Европы, аналитик Атлантического совета, вице-президент Digital Communication Network.

Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета.

Ранее Светлана Тихановская объявила юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека, а экономиста Алеся Алехновича — представителем по экономическим реформам.

Кроме того, Светлана Тихановская поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Председателем комиссии является заслуженный юрист Беларуси, председатель Верховного совета 13-го созыва Мечислав Гриб, а координирует ее работу руководитель центра «Европейский диалог», бывший председатель ОГП Анатолий Лебедько.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Светланы Тихановской пополнилась новыми известными в белорусской демократической среде лицами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы требовали запретить флаги российских националистов на митингах в поддержку Лукашенко. В МВД ответили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика