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Светлана Тихановская назначила своих советников и представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов
Источник материала: Навiны
Команда Светланы Тихановской пополнилась новыми известными в белорусской демократической среде лицами.
Член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский стал старшим политическим советником. Советником по международным отношениям стал Франак Вячорка — журналист, преподаватель Колледжа Европы, аналитик Атлантического совета, вице-президент Digital Communication Network.
Представителем по делам молодежи и студентов стала Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета.
Ранее Светлана Тихановская
Кроме того, Светлана Тихановская поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года. Председателем комиссии является заслуженный юрист Беларуси, председатель Верховного совета 13-го созыва Мечислав Гриб, а координирует ее работу руководитель центра «Европейский диалог», бывший председатель ОГП Анатолий Лебедько.
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Светлана Тихановская назначила своих советников и представителей по конституционной реформе и по делам молодежи и студентов
Команда Светланы Тихановской пополнилась новыми известными в белорусской демократической среде лицами.
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