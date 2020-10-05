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Водитель «Ивеко» насмерть сбил пешехода возле Минска

05.10.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 4 октября на автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель «Ивеко» насмерть сбил пешехода возле Минска
Источник: autopoisk24.net

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, 29-летний водитель на «Ивеко Дейли» двигался со стороны агрогородка Гатово в направлении автодороги Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое и наехал на 51-летнего пешехода, который был на проезжей части в полосе движения. Пешеход скончался на месте от травм.

Минский РОСК возбудил уголовное дело.

 
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Вечером 4 октября на автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина произошло ДТП со смертельным исходом.
 
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