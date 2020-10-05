|
Водитель «Ивеко» насмерть сбил пешехода возле Минска
Источник материала: Навiны
Вечером 4 октября на автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина произошло ДТП со смертельным исходом.
По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, 29-летний водитель на «Ивеко Дейли» двигался со стороны агрогородка Гатово в направлении автодороги Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое и наехал на 51-летнего пешехода, который был на проезжей части в полосе движения. Пешеход скончался на месте от травм.
Минский РОСК возбудил уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 октября на автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина произошло ДТП со смертельным исходом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)