Водитель «Ивеко» насмерть сбил пешехода возле Минска

Вечером 4 октября на автодороге Новый Двор — Михановичи — Пятевщина произошло ДТП со смертельным исходом.



Источник: autopoisk24.net

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, 29-летний водитель на «Ивеко Дейли» двигался со стороны агрогородка Гатово в направлении автодороги Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое и наехал на 51-летнего пешехода, который был на проезжей части в полосе движения. Пешеход скончался на месте от травм.

Минский РОСК возбудил уголовное дело.