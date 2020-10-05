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Известный блогер Андрей Паук и его жена покинули Беларусь и ищут убежище в Литве

05.10.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный блогер из поселка Октябрьский Гомельской области Андрей Паук и его супруга Ольга переехали в Литву. На родине они опасаются политического преследования за свою активную гражданскую позицию.

Известный блогер Андрей Паук и его жена покинули Беларусь и ищут убежище в Литве

Андрей Паук — автор youtube-канала «Рудабельская показуха», гражданский активист, неоднократно по надуманным поводам привлекался властями к административной ответственности. Широкую известность получил как автор хита «Я из деревни» Ксении Дегелько.

В интервью LRT Андрей и Ольга Паук рассказали, что приняли решение не возвращаться в Беларусь, когда летели с отдыха в Египте через Киев.

«Потому что мне уже прислали повестку в суд, но я не пришла, и наши знакомые из Координационного совета сказали, что возвращаться нам нельзя, потому что в стране начинается военная диктатура. И если в большом городе ещё есть где спрятаться, то мы живём в деревне и нам спрятаться негде. И я решила, что я не хочу, чтобы мои дети видели, как меня крутят на границе», — рассказала Ольга Паук.

В Киеве они обратились в посольство Литвы и получили визу до конца года.

В Вильнюсе Андрей Паук занимается поддержкой youtube-канала Сергея Тихановского «Страна для жизни», Ольга Паук учится в магистратуре университета Витаутаса Великого, обе дочери пошли в местную школу.

 
 
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Известный блогер из поселка Октябрьский Гомельской области Андрей Паук и его супруга Ольга переехали в Литву. На родине они опасаются политического преследования...
 
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