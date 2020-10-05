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Известный блогер Андрей Паук и его жена покинули Беларусь и ищут убежище в Литве
Источник материала: Навiны
Известный блогер из поселка Октябрьский Гомельской области Андрей Паук и его супруга Ольга переехали в Литву. На родине они опасаются политического преследования за свою активную гражданскую позицию.
Андрей Паук — автор youtube-канала
В интервью
«Потому что мне уже прислали повестку в суд, но я не пришла, и наши знакомые из Координационного совета сказали, что возвращаться нам нельзя, потому что в стране начинается военная диктатура. И если в большом городе ещё есть где спрятаться, то мы живём в деревне и нам спрятаться негде. И я решила, что я не хочу, чтобы мои дети видели, как меня крутят на границе», — рассказала Ольга Паук.
В Киеве они обратились в посольство Литвы и получили визу до конца года.
В Вильнюсе Андрей Паук занимается поддержкой youtube-канала Сергея Тихановского «Страна для жизни», Ольга Паук учится в магистратуре университета Витаутаса Великого, обе дочери пошли в местную школу.
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Известный блогер из поселка Октябрьский Гомельской области Андрей Паук и его супруга Ольга переехали в Литву. На родине они опасаются политического преследования...
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