Известный блогер Андрей Паук и его жена покинули Беларусь и ищут убежище в Литве

Известный блогер из поселка Октябрьский Гомельской области Андрей Паук и его супруга Ольга переехали в Литву. На родине они опасаются политического преследования за свою активную гражданскую позицию.





Андрей Паук — автор youtube-канала «Рудабельская показуха» , гражданский активист, неоднократно по надуманным поводам привлекался властями к административной ответственности. Широкую известность получил как автор хита «Я из деревни» Ксении Дегелько.

В интервью LRT Андрей и Ольга Паук рассказали, что приняли решение не возвращаться в Беларусь, когда летели с отдыха в Египте через Киев.

«Потому что мне уже прислали повестку в суд, но я не пришла, и наши знакомые из Координационного совета сказали, что возвращаться нам нельзя, потому что в стране начинается военная диктатура. И если в большом городе ещё есть где спрятаться, то мы живём в деревне и нам спрятаться негде. И я решила, что я не хочу, чтобы мои дети видели, как меня крутят на границе», — рассказала Ольга Паук.

В Киеве они обратились в посольство Литвы и получили визу до конца года.

В Вильнюсе Андрей Паук занимается поддержкой youtube-канала Сергея Тихановского «Страна для жизни», Ольга Паук учится в магистратуре университета Витаутаса Великого, обе дочери пошли в местную школу.