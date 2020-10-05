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«Бабушки против ОМОНа». Пенсионеры вышли на марш, чтобы прогнать Лукашенко – им он тоже надоел
Источник материала: KYKY>
Сегодня на площади Независимости началась протестная акция пенсионеров – бабушки и дедушки решили устроить марш, чтобы показать: они тоже против действующей «власти».
Участники акции рассказали журналистам: «Поскольку мы, пенсионерки, не нужны омоновцам, мы должны с ними бороться в первых рядах. Жыве Беларусь!». И пошли гулять по городу.
Пенсионеры уходили в центр Минска, скандируя «Свободу», «Бабу Лиду в автозак», «Жыве Беларусь!»
Колонна пошла по проспекту Независимости.
Фото обложки: TUT.by.
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Сегодня на площади Независимости началась протестная акция пенсионеров – бабушки и дедушки решили устроить марш, чтобы показать: они тоже против действующей...
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