«Бабушки против ОМОНа». Пенсионеры вышли на марш, чтобы прогнать Лукашенко – им он тоже надоел

Источник материала: KYKY

Сегодня на площади Независимости началась протестная акция пенсионеров – бабушки и дедушки решили устроить марш, чтобы показать: они тоже против действующей «власти».

Участники акции рассказали журналистам: «Поскольку мы, пенсионерки, не нужны омоновцам, мы должны с ними бороться в первых рядах. Жыве Беларусь!». И пошли гулять по городу.

Пенсионеры уходили в центр Минска, скандируя «Свободу», «Бабу Лиду в автозак», «Жыве Беларусь!»

Колонна пошла по проспекту Независимости.

Фото обложки: TUT.by.