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«Бабушки против ОМОНа». Пенсионеры вышли на марш, чтобы прогнать Лукашенко – им он тоже надоел

05.10.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня на площади Независимости началась протестная акция пенсионеров – бабушки и дедушки решили устроить марш, чтобы показать: они тоже против действующей «власти». 

Участники акции рассказали журналистам: «Поскольку мы, пенсионерки, не нужны омоновцам, мы должны с ними бороться в первых рядах. Жыве Беларусь!». И пошли гулять по городу.

Пенсионеры уходили в центр Минска, скандируя «Свободу», «Бабу Лиду в автозак», «Жыве Беларусь!»

Колонна пошла по проспекту Независимости. 

Фото обложки: TUT.by. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на площади Независимости началась протестная акция пенсионеров – бабушки и дедушки решили устроить марш, чтобы показать: они тоже против действующей...
 
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