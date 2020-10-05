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Милиция нашла сфотографировавшегося с деталью из водомета. Ему дали 15 суток

05.10.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Минске против протестующих применили водометы, в том числе и с окрашенной водой. Один из них протестующие разобрали, вытянули емкость с краской и деталь. Позже по Telegram-каналам разошлась фотография парня с этой деталью. Несмотря на то, что лицо молодого человека было заблюрено, сотрудники милиции смогли его отыскать.

— Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Милиция нашла сфотографировавшегося с деталью из водомета. Ему дали 15 суток
Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске против протестующих применили водометы, в том числе и с окрашенной водой. Один из них протестующие разобрали, вытянули емкость с краской и деталь....
 
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