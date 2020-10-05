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Милиция нашла сфотографировавшегося с деталью из водомета. Ему дали 15 суток
Источник материала: Onliner
Вчера в Минске против протестующих
— Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
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Вчера в Минске против протестующих применили водометы, в том числе и с окрашенной водой. Один из них протестующие разобрали, вытянули емкость с краской и деталь....
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