Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня на площади Независимости необычный для Беларуси митинг — пенсионеры за перемены. Бабушки превратились в читательниц «так называемых» Telegram-каналов и откликнулись на призыв «Теплого протеста» (теплый, потому что варежки, вязание и все такое). Приглашались и дедушки, но их совсем мало. Это неудивительно .

Возрастное крыло женских маршей собралось на площадке возле Красного костела и сначала ходило кругами, а потом вышло на проспект Независимости. Численность колоны — около 200 человек. Среди всех участие принимает собачка.



















































Надо сказать, что бабушки с дедушками не молчат, а выкрикивают лозунги и требуют судов над разного уровня чиновниками. За шествием следят сотрудники в штатском, но силу применять не решаются. Так толпа дошла до ГУМа.













(дополняется)