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Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)

05.10.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на площади Независимости необычный для Беларуси митинг — пенсионеры за перемены. Бабушки превратились в читательниц «так называемых» Telegram-каналов и откликнулись на призыв «Теплого протеста» (теплый, потому что варежки, вязание и все такое). Приглашались и дедушки, но их совсем мало. Это неудивительно.

Возрастное крыло женских маршей собралось на площадке возле Красного костела и сначала ходило кругами, а потом вышло на проспект Независимости. Численность колоны — около 200 человек. Среди всех участие принимает собачка.

Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)




Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)
Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)

Надо сказать, что бабушки с дедушками не молчат, а выкрикивают лозунги и требуют судов над разного уровня чиновниками. За шествием следят сотрудники в штатском, но силу применять не решаются. Так толпа дошла до ГУМа.




Пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы помитинговать — и получилось (видео)

(дополняется)

 
 
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Сегодня на площади Независимости необычный для Беларуси митинг — пенсионеры за перемены. Бабушки превратились в читательниц «так называемых» Telegram-каналов и...
 
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