На склонах вулканов Марса нашли множество водных «оазисов»

Источник материала: Tut.by

Зонд «ЭкзоМарс-TGO» нашел в экваториальных регионах Марса множество крупных залежей воды. Большинство из них скрывается на склонах Олимпа и других крупнейших марсианских вулканов. Как передает ТАСС , об этом рассказал член научной команды миссии Алексей Малахов на одиннадцатом Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы, который проходит в Институте космических исследований РАН.



Цветной снимок Марса, сделанный марсоходом Curiosity. Фото NASA, JPL-Caltech/MSSS

«С помощью прибора FREND мы впервые измерили концентрацию воды в очень локализованных участках на поверхности Марса. По размерам они сопоставимы с зонами посадки космических аппаратов или крупными местными чертами рельефа, такими как каньоны или кратеры. Мы выделили семь зон в приэкваториальных широтах Марса, где концентрация воды оказалась очень высокой», — отметил ученый.

За последние десять лет планетологи открыли множество свидетельств того, что в древности на поверхности Марса существовали реки, озера и целые океаны воды. Ученые считают, что в них было примерно столько же воды, как и в Северном Ледовитом океане. Более того, общего количества воды на юном Марсе хватило бы, чтобы покрыть его поверхность слоем влаги толщиной в 140 м. Однако куда эта вода пропала, ученые пока не могут точно сказать.

Сегодня эту загадку пытаются решить сразу два космических аппарата — американский зонд MAVEN, который вышел на орбиту Марса в 2014 году, и российско-европейский аппарат «ЭкзоМарс-TGO», который изучает атмосферу Красной планеты c февраля 2018 года. Обе миссии измеряют количество воды в разреженной атмосфере Марса и отслеживают его колебания, связанные со сменой сезонов года, пылевыми бурями и другими атмосферными явлениями.

На борту «ЭкзоМарса-TGO» установлен нейтронный спектрометр FREND, который может находить залежи воды в верхних слоях грунта Марса. Для этого он отслеживает, как ее молекулы взаимодействуют с различными источниками нейтронов. Год назад ученые представили первые итоги работы FREND: в частности, он обнаружил несколько крупных залежей льда в экваториальных регионах Марса. Их назвали «великими водными территориями».

В ходе дальнейших наблюдений, как отметил Малахов, планетологи нашли семь подобных участков, как их назвали ученые — водных «оазисов». Примерно половина из них находится на склонах марсианских вулканов, в том числе и горы Олимп — крупнейшего вулкана Солнечной системы.

«Что интересно, сразу три подобных приэкваториальных региона с концентрацией воды от 30% до 100% находятся рядом с марсианскими вулканами. Мы предполагаем, что эти залежи сформировались благодаря тому, что пористые породы, которые вулканы выбросили во время древних извержений, или содержат в себе залежи воды, или же защищают расположенные под ними отложения от испарения в космос», — продолжил ученый.

Кроме залежей воды на склонах вулканов нейтронный детектор «ЭкзоМарса-TGO» нашел крупные запасы льда или других форм влаги на территории земли Ксанфа — равнинной области у экватора Марса, где в прошлом текли реки. Эта область находится неподалеку от той точки, где должна произойти посадка второй части миссии «Экзомарс» — европейского марсохода «Розалинд Франклин» и российской посадочной платформы «Казачок». Это делает землю Ксанфа особенно интересной для изучения, подытожил ученый.