Что горожане смотрели в кино в выходные? У нас есть ответ

Источник материала: Tut.by

До пандемии мы каждую неделю рассказывали о кассовых сборах в минских кинотеатрах. В то время как кинотеатры возвращаются к привычным темпам работы продолжает свою рубрику и AFISHA.TUT.BY. Делимся с вами информацией о том, что минчане смотрели в кино с 28 сентября по 4 октября.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 28 сентября − 4 октября

«КиноМинска»

1. Стрельцов

2. После: Глава 2

3. Довод

4. Дедушка нелегкого поведения

5. Семейка Бигфутов

Silver Screen cinemas

1. Довод

2. Стрельцов

3. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020

4. Семейка Бигфутов

5. Мулан

«АртКинотеатр»

1. Довод

2. Стрельцов

3. После. Глава 2

4. Семейка Бигфутов

5. Дедушка нелегкого поведения

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020

2. Довод

3. Стрельцов

4. Семейка Бигфутов

5. Дедушка нелегкого поведения

Судя по списку, одного лидера в прокате не оказалось. На первых строчках все еще видим фантастический боевик «Довод» (пять недель в прокате) и спортивную драму «Стрельцов» (две недели в прокате). Лишь зрителей «Бутика кино» в комплексе Falcon Club больше других заинтересовал Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Короткометражки также в топе у Silver Screen cinemas, но занимают не первую, а третью сточку рейтинга.

Стоит отметить, что не упустили минчане возможность посмотреть новинки этой недели: анимационный мультфильм «Семейка Бигфутов» (очевидно, выбор семей) и комедию «Дедушка нелегкого поведения». Во всех сетях они идут в списке друг за другом, за исключением Silver Screen cinemas, в чей топ-5 «Дедушка» не попал.

Семейная премьера недели — «Семейка Бигфутов»

Сейчас в прокате идет милый семейный мультфильм о необычной семейке, которая, как по заказу, оказывается в ситуации, когда их помощь нужна миру (и немного друг другу). В таких сюжетах строчка о том, что все закончится хеппи-эндом, даже не считается спойлером, потому что как же иначе? Если коротко об этом самом сюжете, то вот: папа в семье — Бигфут, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных. Вместе с ними (и мамой) в доме живет целый зоопарк. А именно (загибайте пальцы): огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот с очаровательными детенышами. Самое интересное и трогательное начнется, когда заповеднику на Аляске понадобится помощь и вся семья отправится на подмогу, параллельно показывая всему миру, на что способна их команда.

«Семейка Бигфутов» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей Расписание и билеты

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