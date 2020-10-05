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Что горожане смотрели в кино в выходные? У нас есть ответ
Источник материала: Tut.by
До пандемии мы каждую неделю рассказывали о кассовых сборах в минских кинотеатрах. В то время как кинотеатры возвращаются к привычным темпам работы продолжает свою рубрику и AFISHA.TUT.BY. Делимся с вами информацией о том, что минчане смотрели в кино с 28 сентября по 4 октября.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 28 сентября − 4 октября
«КиноМинска»
1. Стрельцов
Silver Screen cinemas
1. Довод
«АртКинотеатр»
1. Довод
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020
Судя по списку, одного лидера в прокате не оказалось. На первых строчках все еще видим фантастический боевик «Довод» (пять недель в прокате) и спортивную драму «Стрельцов» (две недели в прокате). Лишь зрителей «Бутика кино» в комплексе Falcon Club больше других заинтересовал Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Короткометражки также в топе у Silver Screen cinemas, но занимают не первую, а третью сточку рейтинга.
Стоит отметить, что не упустили минчане возможность посмотреть новинки этой недели: анимационный мультфильм «Семейка Бигфутов» (очевидно, выбор семей) и комедию «Дедушка нелегкого поведения». Во всех сетях они идут в списке друг за другом, за исключением Silver Screen cinemas, в чей топ-5 «Дедушка» не попал.
Семейная премьера недели — «Семейка Бигфутов»
Сейчас в прокате идет милый семейный мультфильм о необычной семейке, которая, как по заказу, оказывается в ситуации, когда их помощь нужна миру (и немного друг другу). В таких сюжетах строчка о том, что все закончится хеппи-эндом, даже не считается спойлером, потому что как же иначе? Если коротко об этом самом сюжете, то вот: папа в семье — Бигфут, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных. Вместе с ними (и мамой) в доме живет целый зоопарк. А именно (загибайте пальцы): огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот с очаровательными детенышами. Самое интересное и трогательное начнется, когда заповеднику на Аляске понадобится помощь и вся семья отправится на подмогу, параллельно показывая всему миру, на что способна их команда.
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Вместе с тем как кинотеатры возвращаются к привычным темпам работы продолжает свою рубрику и AFISHA.TUT.BY. Делимся с вами информацией о том, что минчане смотрели в кино...
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