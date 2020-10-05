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МВД опубликовало цифры о воскресных протестах в стране
05.10.2020 16:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: people.onliner.by
МВД зафиксировало 10 протестных акций. В ведомстве отметили, что во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны, от 20 до 100 человек.
В Минске число участников протеста оценено в 10 тысяч человек.
Сообщается, что водометы применяли в Минске «в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта».
В Витебске и Гродно применялся газ — «для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного» и «для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам».
Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек.
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МВД зафиксировало 10 протестных акций. В ведомстве отметили, что во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны, от 20 до 100 человек.
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