МВД опубликовало цифры о воскресных протестах в стране

Источник материала: Ежедневник

фото: people.onliner.by

МВД зафиксировало 10 протестных акций. В ведомстве отметили, что во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны, от 20 до 100 человек.

В Минске число участников протеста оценено в 10 тысяч человек.

Сообщается, что водометы применяли в Минске «в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта».

В Витебске и Гродно применялся газ — «для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного» и «для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам».

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек.