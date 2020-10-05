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Минюст Беларуси проверяет деятельность партий на соответствие законам и уставам
Источник материала: АФН
Минюст Беларуси уже проводит проверку соответствия политических партий законодательству и собственным уставам.
"Министерством юстиции уже ведется работа на предмет изучения соответствия деятельности политических партий законодательству РБ и собственным уставам", - сообщила пресс-служба ведомства.
В Минюсте отметили, что последняя перерегистрация политических партий состоялась в 1999 году, передает ТАСС.
"Сроки проведения перерегистрации политических партий в настоящий момент не определены", - заявили в пресс-службе, добавив, что "период перерегистрации политических партий не предполагает приостановления их деятельности".
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Минюст Беларуси уже проводит проверку соответствия политических партий законодательству и собственным уставам.
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