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Очередной квест для властей: в Минске появился мурал с "тем самым" такси

05.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал Антона Мотолько опубликовал фото мурала с изображением "Яндекс.Такси", которое увозит протестующего от силовиков.

Расположение здания с муралом неизвестно. Телеграм-канал сообщает, что оно находится «где-то в Минске или под Минском». 



Напомним, 23 сентября во время мирной протестной акции водитель «Яндекс.Такси» позвал убегавшего от силовиков протестующего в машину и скрылся. 

Петиция о помощи водителю набрала 30 тыс подписей. «Яндекс.Такси» пообещала помочь ему в случае необходимости.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал Антона Мотолько опубликовал фото мурала с изображением "Яндекс.Такси", которое увозит протестующего от силовиков.
 
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