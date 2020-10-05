Расположение здания с муралом неизвестно. Телеграм-канал сообщает, что оно находится «где-то в Минске или под Минском».













Напомним, 23 сентября во время мирной протестной акции водитель «Яндекс.Такси» позвал убегавшего от силовиков протестующего в машину и скрылся.





Петиция о помощи водителю набрала 30 тыс подписей. «Яндекс.Такси» пообещала помочь ему в случае необходимости.







