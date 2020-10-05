|
Анжелика Агурбаш: Каждый день Лукашенко у власти - это покалеченные жизни
Источник материала: Партизан
Белорусская и российская певица, заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш второй месяц приходит на акции солидарности у белорусского посольства в Москве.
В беседе со
Справка. Анжелика Агубаш родилась в Минске. В 1988 году выиграла первый в Беларуси конкурс красоты "Минская красавица". В начале карьеры выступала как Лика Елинская.
Российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая. Заслуженная артистка Беларуси (2006). Бывшая участница ВИА»Верасы". Участница Евровидения от Беларуси в 2005 году. Около 20 лет живет и работает в Москве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская и российская певица, заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш второй месяц приходит на акции солидарности у белорусского посольства в Москве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)