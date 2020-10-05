Анжелика Агурбаш: Каждый день Лукашенко у власти - это покалеченные жизни

Свободой Анжелика сравнивает репрессии в Беларуси с насилием в собственной семье; рассказывает, как плакала от счастья, когда над Домом правительства развевался бело-красно-белый флаг; выражает поддержку мирным протестам в Беларуси и отвечает на скандальные заявления модельера Саши Варламова. В беседе соАнжелика сравнивает репрессии в Беларуси с насилием в собственной семье; рассказывает, как плакала от счастья, когда над Домом правительства развевался бело-красно-белый флаг; выражает поддержку мирным протестам в Беларуси и отвечает на скандальные заявления модельера









Справка. Анжелика Агубаш родилась в Минске. В 1988 году выиграла первый в Беларуси конкурс красоты "Минская красавица". В начале карьеры выступала как Лика Елинская.





Российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая. Заслуженная артистка Беларуси (2006). Бывшая участница ВИА»Верасы". Участница Евровидения от Беларуси в 2005 году. Около 20 лет живет и работает в Москве.



