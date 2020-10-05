Белорусы требовали запретить флаги российских националистов на митингах в поддержку Лукашенко. В МВД ответили









«НОД ставит целью «восстановление суверенитета России» и воссоздание СССР, таким образом, полагаем, что их деятельность потенциально угрожает независимости и территориальной целостности Беларуси и, подозреваем, имеет признаки правонарушения, предусмотренного ст.361 Уголовного кодекса — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — так аргументировали подписанты свое требование.





Авторы петиции заявили, что «особое возмущение» у них вызывает тот факт, что активисты НОД со своими флагами приходят на официальные митинги в поддержку Александра Лукашенко.





«Тем самым у нас создаётся впечатление, что Александр Лукашенко разделяет их идеи, что оскорбляет нас — патриотов Беларуси», — говорится в обращении.





«Мы, нижеподписавшиеся, требуем прекратить провокации со стороны агрессивных активистов НОД, запретить их флаг на митингах и в целом их деятельность в Беларуси», — потребовали подписавшиеся под петицией.





В МВД 2 октября ответили на петицию. По мнению заместителя начальника – начальника управления охраны правопорядка Дмитрия Курьяна, авторам обращения следует писать заявление в милицию по месту жительства или обратиться к ближайшему милиционеру.





«Правовые и организационные основы создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений устанавливает Закон «Об общественных объединениях».





При выявлении правонарушений, совершенных на территории Республики Беларусь, заявители вправе сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел либо обратиться к сотруднику милиции во время массовых мероприятий в порядке, установленном законодательством, с указанием конкретных фактов противоправных действий», — посоветовали в МВД.





На митингах в поддержку Лукашенко можно заметить флаги, которые никак не вяжутся с независимостью и суверенитетом нашей страны.





Кроме официальных флагов Беларуси, флагов «Белой Руси», Компартии, Федерации профсоюзов, Белорусской Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», которые своим автоматом напоминают Мозамбик, и прочих подобных организаций, поддержать Лукашенко приходят с полосатыми черно-оранжевыми флагами «Национально-освободительного движения», или НОД.





НОД — Что это такое?





НОД был основан в 2012 году как российское прокремлевское движение, которое потом распространилось и на соседние страны. Организация является ярой антизападной, заявляя, что все российские проблемы, в том числе коррупция, «крышуются» Западом, выступает за воссоздание Советского Союза как единого государства и считает Путина национальным лидером.



