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Сколько денег государство тратит на силовиков
Источник материала: Навiны
В Беларуси
В 2018 году произошло достаточно важное событие, которое белорусское общество в большинстве своем не заметило.
Бюджетные
По статье «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете-2018 предусматривалось выделение 2,1 млрд рублей (рост составил тоже 16%).
В том числе на органы внутренних дел предполагалось выделить почти 800 млн рублей (рост 15%).
В 2019 году расходы на нацоборону снова увеличились — в этот раз на 135 млн рублей. Еще 191 млн рублей государство добавило к тратам на судебный корпус и правоохранителей, включая 63 млн рублей — на работу ОВД.
В 2020 году на национальную оборону из
Статья расходов «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете за этот год составила 2,5 млрд рублей — рост по сравнению с 2017 годом составил 28%.
При этом на органы внутренних дел бюджет-2020 выделял 915 млн рублей (рост на 26% по сравнению с 2017 годом).
Проект бюджета на 2021 год будет доработан в октябре, планируется, что он вновь будет дефицитным.
Как стало
В том числе поддержка органов внутренних дел будет увеличена на 12% — до 1,023 млрд рублей. Таким образом, траты в госбюджете на правоохранителей впервые превысят цифру с девятью нулями.
Здесь будет уместным привести суммы, которые государство намерено потратить на национальную экономику.
Расходы по этой статье в 2021 году вырастут всего на 6% — до 3,7 млрд рублей.
При этом выделение бюджетных денег на некоторые отрасли предлагается вообще сократить.
Так, финансирование промышленности может быть снижено на 3%, до 960 млн рублей, ЖКУ и жилищного строительства — на 20%, до 400 млн рублей.
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В Беларуси продолжается работа над проектом бюджета на 2021 год.
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